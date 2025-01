Bič na tých, ktorí odmietnu pracovnú ponuku: Ministerstvo práce zverejnilo detaily, takéto tresty navrhuje

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo sociálnych vecí pripravilo zákon o krátení či odobratí dávok v hmotnej núdzi ľuďom, ktorí bezdôvodne odmietnu pracovnú ponuku od úradov. Novinárom to dnes povedal minister sociálnych vecí Erik Tomáš. Zámerom ministerstva je, aby nanovo začalo pracovať 50 000 ľudí, teda menej ako polovica celkového počtu ľudí odkázaných na sociálne dávky. Nové pravidlá by mali platiť od tohtoročnej jesene.

"Nikoho nemôžeme nútiť pracovať. Základná otázka je, prečo takýto človek, ktorý môže pracovať, by mal dostávať dávky z daní ľudí, ktorí riadne pracujú. Práca je najlepším nástrojom proti chudobe," povedal Tomáš, ktorý uvedený zámer odoberať sociálne dávky predstavil už vlani v lete. Tento plán vtedy kritizovali napríklad niektorí odborníci a odbory.

Ak človek, ktorý môže pracovať odmietne pracovnú ponuku, odoberie sa mu dávka v hmotnej núdzi, tvrdí Erik Tomáš (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Základným princípom novej legislatívy je zásada, že ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku od úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude krátená. Ak odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, dávka mu bude krátená alebo odobratá na jeden mesiac. Ak odmietne pracovať opakovane, tak to bude na tri mesiace," povedal Tomáš. Rovnaký postup by mal platiť pre ľudí, ktorí nakoniec nenastúpia do práce alebo porušia pracovnú disciplínu.

Výnimku z nástupu do práce budú mať tí, ktorí nemôžu pracovať napríklad zo zdravotných či sociálnych dôvodov. Štát sa chce podľa Tomáša zamerať aj na ponuku pracovných miest. Zdôvodnil to tým, že napriek historicky najnižšej nezamestnanosti sú v krajine regióny, kde je nedostatok práce pre ľudí s nízkou kvalifikáciou či pre dlhodobo nezamestnaných.

Už v súčasnosti sa dávky v hmotnej núdzi na Slovensku krátia v prípade, že ich príjemca napríklad odmietne účasť na menších verejnoprospešných prácach či dobrovoľníckej činnosti v trvaní aspoň 32 hodín mesačne.

Základná výška dávky v hmotnej núdzi na Slovensku pre jednotlivcov predstavuje 86,50 eura (2174 korún) mesačne. U rodiny potom suma závisí od počtu dospelých a detí. K týmto dávkam úrady po splnení stanovených podmienok vyplácajú tiež rôzne príspevky, napríklad na bývanie či na nezaopatrené dieťa.

Miera nezamestnanosti na Slovensku, ktoré má zhruba 5,4 milióna obyvateľov, podľa svojho hlavného ukazovateľa vlani v novembri klesla na 3,73 percenta. Úrady práce evidovali viac ako 96 000 voľných pracovných miest.