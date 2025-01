Situácia kvôli plynu sa vyhrocuje: Fico sa Ukrajine vyhráža, tá ho vysmiala! Saková o ponuke Česka mlčí

Situácia kvôli zastaveniu tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu sa vyhrocuje, ponuka od Česka je zatiaľ bez odpovede (Zdroj: Topky/Ramon Lesko, Ján Zemiar, Profimedia, Getty Images)

Slovensko príde podľa premiéra Fica ročne o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch vplyvom rozhodnutia prezidenta Volodymyra Zelenského o zastavení dodávok ruského plynu cez územie Ukrajiny. Koaličná strana je podľa svojho predsedu pripravená rokovať s koaličnými partnermi o prijatí recipročných opatrení vo forme zastavenia dodávok elektrickej energie na Ukrajinu, ako aj obmedzením podpory ukrajinských občanov na našom území.

"Verím, že aj koaliční partneri vnímajú situáciu okolo zastavenia tranzitu plynu za mimoriadne vážnu a hodnú suverénnej reakcie suverénneho Slovenska. Jedinou alternatívou pre suverénne Slovensko je obnovenie tranzitu alebo hľadanie kompenzačných mechanizmov, ktoré nahradia výpadky na verejných financiách vo výške takmer 500 miliónov eur," povedal Fico.

Ukrajina Ficove vyhrážky vysmiala

Šéf ukrajinského Centra pre energetický výskum Oleksandr Charčenko považuje Ficove vyhrážky za smiešne. "Ficove vyhrážky sú pre mňa na smiech. Takýmto krokom by Slovensko poškodilo len seba, lebo by prišlo o príjmy z exportu elektriny na Ukrajinu. K tomu Slovensko je ako člen EÚ viazané únijnými pravidlami a dohodami, nemôže tak zmluvy jednoducho porušovať," povedal Charčenko.

Podiel slovenského dovozu elektriny na Ukrajinu označil Charčenko za relatívne malý. "Pochádza odtiaľ to medzi 15 a 19 percentami dovozu. To zodpovedá asi 1,2 percenta celkovej spotreby elektriny na Ukrajine. Toto množstvo je možné ľahko nahradiť z iných krajín, ako je Poľsko alebo Rumunsko," uviedol. Podľa Charčenka môže Slovensko plyn získať z iných zdrojov. "To ale bude drahšie. Preto ukrajinská vláda Slovensku ponúkla možnosť rokovať bilaterálne o kompenzáciách, napríklad z takzvaných zmrazených ruských aktív. Fico o to ale žiadny záujem neprejavil," dodal.

Pomocnú ruku podalo Česko, Saková zatiaľ nereagovala

Český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) na konci minulého roka prostredníctvom listu slovenskej podpredsedníčke vlády a ministerke hospodárstva Denise Sakovej ponúkol Slovensku domáce prepravné a zásobníkové kapacity plynu. Urobil tak v reakcii na zastavenie tranzitu plynu na Slovensko cez Ukrajinu.

Ponuka platí pre nadchádzajúcu jar aj dlhodobejšie obdobie. Slovensko zatiaľ na českú ponuku na poskytnutie prepravných kapacít plynu neodpovedalo. Informoval o tom hovorca českého ministerstva priemyslu a obchodu Marek Vošahlík. "V tejto chvíli nemáme zo strany Slovenska na ponuku reakciu," uviedol Vošahlík.

V prípade, že Slovensko záujem prejaví, je podľa českého ministerstva miestna plynárenská infraštruktúra, ktorú má na starosti štátna spoločnosť Net4gas, pripravená začať prepravu plynu na východ okamžite bez nutnosti ďalších úprav. "Kapacita výstupnej stanice Lanžhot je zhruba 1200 gigawatthodín (Gwh) za deň, Slovensko by podľa odhadov potrebovalo zhruba 150 až 200 Gwh denne," poznamenal Vošahlík. Obchodné podmienky by sa potom podľa neho riadili cenovým rozhodnutím Energetického regulačného úradu a európskou legislatívou.

Redakcia sa snaží získať stanovisko Ministerstva hospodárstva SR.

Tranzit ruského plynu cez Ukrajinu skončil v stredu

Ukrajina v stredu ukončila prepravu suroviny z Ruska do EÚ a do Moldavska, pretože vypršal päťročný kontrakt medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftohazom. Kyjev, ktorý už takmer tri roky čelí ruskej vojenskej invázii, platnosť tejto dohody nepredĺžil.

Najväčší predajca zemného plynu v krajine, štátom kontrolovaná spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), oznámila, že v súčasnosti využíva diverzifikačné kontrakty na nákup plynu od doby ich uzavretia. SPP za dôležitú označila prepravnú trasu plynovodom TurkStream cez Turecko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko, ktorým možno podľa nej prepravovať ruský aj azerbajdžanský plyn. V minulosti SPP využil tiež trasy z Chorvátska či Talianska.

EÚ bude mimoriadne rokovať

O dopadoch zastavenia tranzitu ruského plynu do Európy cez ukrajinské územie bude v piatok na svojom mimoriadnom zasadnutí rokovať pracovná skupina pre energetiku v rámci Rady EÚ, teda experti z príslušných ministerstiev krajín EÚ či zo Stálych zastúpení pri Európskej únii. Rokovania pracovnej skupiny, ktorá je prípravným orgánom Rady EÚ, sa uskutočnia prostredníctvom videokonferencie.

Pred drastickými dopadmi zastavenie tranzitu plynu varoval najmä slovenský premiér Fico. Podľa zdrojov ČTK by sa mala na budúci týždeň v utorok konať aj schôdzka zástupcov Slovenska, Európskej komisie a Ukrajiny. Európska komisia hneď v stredu uviedla, že "zastavenie dodávok cez Ukrajinu je situácia, ktorá sa očakávala" a "EÚ je na ňu pripravená". Plynárenská infraštruktúra v dvadsaťsedmičke je natoľko flexibilná, aby plyn pre strednú a východnú Európu odinakiaľ ako z Ruska doviedla alternatívnymi cestami, dodala komisia.