Kapustnica, výzdoba aj malé prekvapenie: Pozrite sa spolu s nami, ako sa oslavujú Vianoce v nemocniciach!

BRATISLAVA – Nie každý môže Vianoce prežiť doma v kruhu svojich najbližších. Platí to aj pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje, aby sviatky strávili v nemocnici. Ani oni však nebudú o vianočnú atmosféru, darčeky či typické vianočné dobroty ochudobnení. Nemocnice sa už tradične postarali o to, aby im tento čas čo najviac spríjemnili. My sme sa pozreli na to, ako to v sviatočné dni za dverami niektorých našich nemocníc vyzerá.

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach sa snažia dodržiavať tradície každý rok. „Pre pacientov hospitalizovaných počas vianočných sviatkov pripravujeme klasické štedrovečerné menu - opekance s makom, kapustnicu, zemiakový šalát, vyprážanú rybu. Pre pacientov, ktorí majú v stravovaní obmedzenia chystáme opekance s tvarohom, zeleninovú polievku, dusené rybie filé, zemiakovú kašu,“ uviedla hovorkyňa Ladislava Šustová. Prezradila ešte, že všetci dostanú aj zákusok, diabetici ovocie.

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa pacientom, ktorí aj počas Vianoc musia zostať v nemocnici, snažia maximálne spríjemniť ich pobyt. „Na väčšine oddelení dotvára atmosféru vianočná výzdoba. S obedom im podávame vianočné balíčky v ktorom sú oblátky, med a drobnosť s vianočnou tematikou. Takisto večera je vo forme tradičného menu, kapustnica, zemiakový šalát a ryba. Samozrejme pre pacientov, ktorí nemajú indikovanú nejakú špeciálnu liečebnú výživu,“ prezradila hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.

Mnohé oddelenia aj ambulancie sú podľa jej slov krásne vyzdobené. „Nemocnica sa snaží zabezpečiť vyzdobenie hlavných priestorov. Máme pred vstupom do areálu vysvietený stromček, a vo vstupných halách je vianočná výzdoba. Toho roku sme si pripravili aj novinku, vstup do polikliniky je nádherné vysvietený svetelnými reťazami visiacimi zo stropu. V zamestnaneckej jedálni je takmer tri metre vysoký živý vianočný stromček,“ uviedla. „Návštevné hodiny sú oficiálne dané celoročne, ale samozrejme, ak to prevádzka oddelenia a liečebný proces dovolí, počas vianočných sviatkov personál pacientom umožní kontakt so svojimi príbuznými aj mimo návštevných hodín,“ dodala.

Na pacientov myslia aj v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. „S prichádzajúcimi vianočnými sviatkami sa zvyčajne snažíme v prípade ak to zdravotný stav pacientovi dovoľuje a usúdi to aj ošetrujúci lekár, prepustiť čo najviac pacientov, ktorí chcú pochopiteľne tráviť tento čas, doma v kruhu svojich blízkych,“ uviedla hovorkyňa Eva Kliská. Žiaľ, nie vždy je to možné. „Čo sa týka pacientov, tak mnohí pacienti majú predpísanú diétu a z tohto dôvodu im nie je možné servírovať tradične vianočné jedlo. Pacientom, ktorí nepodliehajú žiadnym výnimkám v tomto smere bude podávané tradičné štedrovečerné jedlo ako je ryba a zemiakový šalát. Toto tradičné jedlo bude podávané aj slúžiacemu personálu. Veriaci majú možnosť ísť na sv. omšu. Návštevy sú samozrejme povolené,“ dodala.

Pacienti v Národnom onkologickom ústave majú 24. decembra už tradične sviatočné štedrovečerné menu, ktoré tvorí kapustnica, vyprážaná ryba, zemiakový šalát a zákusok. Tým, ktorých zdravotný stav si vyžaduje diétu, podávajú kyslú zemiakovú polievku, pečenú rybu a zemiakové pyré. Všetci pacienti zároveň dostanú aj ovocie a oplátky s medom. „Počas nasledujúcich sviatočných dní nebude na stole chýbať pečené kura, klasický rezeň či koláče. Aj počas sviatkov bude v našej nemocnici k dispozícii Nemocničná kaplnka,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Patrícia Kubicová.

Pre pacientov Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb sú pripravené bohoslužby v nemocničnej kaplnke, počas vianočných sviatkov a na nový rok: 25.12.2024, 01.01.2025, 06.01.2025 o 9. hodine. Pacientov, ktorých stav to dovolil, prepustili počas sviatkov do domácej starostlivosti. „Návštevné hodiny na jednotlivých oddeleniach NÚSCH, a.s., sú štandardne od 15:00 do 17:00. Samozrejme, počas vianočných sviatkov je možné prísť za pacientmi aj mimo návštevných hodín,“ uviedla hovorkyňa Soňa Valášiková. Na Štedrý večer je pre pacientov pripravená vianočná klasika - zemiakový šalát a vyprážané rybie filé a tiež balíček, ktorý tvorí oplátka, med, čerstvé ovocie a vianočné pečivo. Pacienti s tráviacimi ťažkosťami majú zemiakovú kašu a pečené rybie filé, kompót a tiež balíček.

Nezabúda sa ani na pacientov v Národnom ústave detských chorôb. „Každý rok sa snažíme potešiť všetky hospitalizované deti a pripravujeme pre každé dieťa darček po vianočný stromček. Už na Mikuláša sme pre všetky deti pripravili darčeky, sladkosti aj bohatý program. Veríme, že ich aspoň týmto potešíme. Náš personál v nemocnici každý rok robí pre pacientov všetko, čo môže a čo im daná situácia umožňuje, napríklad sestričky sa na večeru slávnostne oblečú, pripravia deťom darčeky, posedia si s nimi a pod. Atmosféra počas Vianoc býva nezameniteľná, samozrejme, v rámci možností jednotlivých kliník aj zdravotného stavu detí. Napríklad na Klinike detskej hematológie a onkológie je atmosféra takmer rodinná, počas večere je spolu širšia rodina. Sviatočný večer trávia tak ako je komu príjemnejšie – rodina na izbe alebo sa navečerajú spoločne v jedálni,“ uviedla hovorkyňa Dana Kamenická. Pacientov, ktorých stav to umožňuje, cez sviatky pustili do domácej starostlivosti. „Čo týka návštev počas Vianoc, snažíme sa pre deti urobiť maximum,“ uviedla. Napríklad na KDHaO umožňujú návštevu širšej rodiny s dieťaťom na izbe pokiaľ to kapacitné možnosti dovoľujú. „Na jednej strane je našou snahou, aby každé dieťa malo pri sebe rodiča, na druhej strane sú kapacitné hygienicko-epidemiologické možnosti konkrétnych pracovísk,“ dodala.

Štedrovečerná večera v nemocnici bude podobná ako vo väčšine domácností na Slovensku – pacienti aj personál si pochutnajú na zemiakovom šaláte, vyprážanom rybom filé a chýbať nebudú ani voňavé oblátky, med, ovocie, džús. Kapustnica bude súčasťou obedového menu. Pri prísnejších diétach podávame pečené rybie filé, zemiakovú kašu s maslom. Špecifické diéty podávame podľa stanoveného rozpisu povolených druhov potravín a denne ich pripravujeme niekoľko desiatok pre pacientov, ktorí ich majú zo zdravotných dôvodov indikované.

Vianoce pre pacientov pripravili aj v sieti nemocníc Penta Hospitals. „Vianoce sú o strávení času s tými, ktorých máme radi, o spolupatričnosti, pokoji a rodinnej atmosfére. To sú veci, ktoré práve pacientom v nemocniciach počas týchto sviatkov najviac chýbajú. Preto sa im zamestnanci snažia tieto chvíle čo najviac spríjemniť,“ uviedla za nemocnice Penta Hospitals Bibiána Ovečková. „Jednotlivé oddelenia majú spravenú vianočnú výzdobu, kde nechýba ani vianočný stromček, či adventný veniec. Niekde personál púšťa vianočné koledy, inde sa zase varí nealkoholický punč. Atmosféru umocňuje aj personál s tematickými doplnkami a sviatočnou náladou, ktorou sa snaží vytvoriť úsmev na tvárach pacientov,“ prezradila. Nezabúda sa ani na zdravotníkov v službe, ktorí majú na výber z tradičného vianočného menu, ktoré bude pripravené aj pre pacientov, samozrejme, v úpravách pre rôzne formy diét. Návštevné hodiny pre pacientov zostávajú nezmenené. „Avšak, keďže sú vianočné sviatky práve o spoločnom čase s blízkymi, vždy sa dá dohodnúť na čase strávenom s pacientom,“ dodala.

Na vianočné sviatky nezabudli ani v sieti nemocníc AGEL. Vianoce v ich zdravotníckych zariadeniach už tradične začali Adventom, kedy personál vyzdobil priestory nemocníc vo vianočnom duchu. Oslávili tiež sviatok Sv. Mikuláša. Najradostnejšími darčekmi sú však pre nich už tradične vianočné a novoročné bábätká v našich pôrodniciach. Týmto malým zázrakom venujeme špeciálne vyrobené dupačky a rôzne iné drobnosti, aby sme ich privítali na svet s láskou.

„Všetci pacienti, ktorých zdravotný stav to umožňuje, budú počas vianočného režimu nemocnice prepustení do domáceho liečenia. Tráviť najkrajšie sviatky v roku s blízkymi je pre nich tým najvzácnejším darom,“ uviedla zástupkyňa hovorcu Jarmila Ševčíková. Na Štedrý deň pripravili pre pacientov tradičné vianočné jedlá, ako kapustnica, ryba na masle, oblátky s medom, ovocie a pod. Samozrejme, ak to ich zdravotný stav dovolí. „Neodmysliteľnou súčasťou tohto obdobia je vianočná výzdoba a stromčeky priamo na oddeleniach, ktoré pomáhajú navodiť sviatočnú atmosféru. Ešte začiatkom decembra sme pacientov obdarovali milou pozornosťou – Balíčkami pohody plnými užitočných drobností, ktoré venovala Nadácia AGEL. Snažíme sa urobiť maximum, aby sa pacienti počas vianočných sviatkov cítili príjemne, aj keď ich zdravotný stav vyžaduje hospitalizáciu,“ povedala. Zároveň poprosila ľudí, aby počas sviatkov boli opatrní v jedle a zábave. „Veríme, že vďaka obozretnosti budeme mať v našich nemocniciach čo najmenej prípadov, ktoré si vyžadujú akútne riešenie,“ dodala.