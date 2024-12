Ako prežiť Vianoce v pokojí a zdraví? Treba dodržiavať TIETO rady: Pozor aj na zvýšené hliadky!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj )

BRATISLAVA - Vianoce sú sviatky pokoja a radosti, no pre mnohých ide o obdobie stresu pre veľký počet ľudí v obchodoch, predvianočný stres a množstvo návštev. Tie buď jazdia ku nám, alebo my k rodinnám a známym. Pri presúvaní sa po návštevách by sme mali myslieť na pravidlá, ktoré by sme mali dodržiavať, aby sme prežili sviatky v pokoji a zdraví.

Vianočné sviatky sa nesú v znamení vyššej premávky áut na cestách. Či už z dôvodu zháňania darčekov, posledných nákupov, alebo následne presunov po návštevách. V každom prípade by sme mali myslieť na to, aby sme neohrozovali ako seba, tak ani ostatných účastníkov cestnej premávky. Polícia z toho dôvodu vydala viaceré odporúčania pre zimné sviatočné obdobie, ktoré by mali mať motoristi a spolujazdci poriadne na pamäti.

Archívne VIDEO Ako prežiť Vianoce a Silvester v pohode a zdraví

Ako prežiť Vianoce a Silvester v pohode a zdraví (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Bezpečná jazda

V zime je počasie veľmi nepredvídateľné. Podľa posledných predpovedí by malo počas vianočných sviatkov snežiť, a to dokonca aj na západe. Vodiči by tak mali prispôsobiť svoje skúsenosti okolnostiam a počasiu. "Vzhľadom na zimné podmienky, ktoré môžu byť nepredvídateľné, je dôležité mať na vozidle zimné pneumatiky. Sledujte predpoveď počasia a prispôsobte jazdu aktuálnym podmienkam, najmä na zasnežených alebo zľadovatených cestách," napísali z Prezídia policajného zboru.

Predchádzanie únavy

Sviatky môžu byť časom na rodinné stretnutia a cestovanie, ktoré môže byť vyčerpávajúce. Dbajte na to, aby ste neboli unavení pred cestovaním, pretože únava za volantom je častou príčinou nehôd. Ak je to možné, striedajte sa za volantom alebo si robte prestávky.

Osvetlenie a viditeľnosť

Vianoce sú krátko po zimnom slnovrate, kedy je noc najdlhšia. Aj keď sa dni začnú pomaly predlžovať, stále bude tma relatívne skoro. Uistite sa, že vaše vozidlo je dobre osvetlené a že máte čisté okná. S prichádzajúcimi dlhými nocami je dôležité byť na cestách viditeľný pre ostatných účastníkov.

Alkohol a drogy

Zvýšené oslavovanie počas sviatkov môže viesť k väčšiemu riziku jazdy pod vplyvom alkoholu alebo drog. Aj malé množstvo alkoholu môže ovplyvniť vašu schopnosť reakcie, preto je potrebné sa alkoholu vyhnúť pred jazdou. Polícia zvýši svoju činnosť pri dohľade nad cestnou premávkou, aby zabezpečila bezpečnosť na cestách.

Zvýšené hliadky

Počas vianočných sviatkov môžeme očakávať zvýšený počet hliadok na cestách, ktoré budú kontrolovať rýchlosť, technický stav vozidiel a alkohol za volantom. Polícia sa sústredí na prevenciu nehodovosti a zabezpečenie plynulosti dopravy.

Pripravenosť na dlhšie cesty

Pred cestovaním by si mali vodiči skontrolovať stav vozidla, najmä brzdy, svetlá, pneumatiky a batériu. Uistite sa, že máte so sebou všetky potrebné doklady a vybavenie, ako sú snehové reťaze, ak sa chystáte na cesty do horských oblastí.

Dodržiavanie pravidiel cestnej premávky

V súvislosti s hustou premávkou a mnohými nepozornosťami je dôležité zachovať trpezlivosť a sústredenie. Nezabúdajte na dodržiavanie maximálnych povolených rýchlostí, ako aj na bezpečné odstupy medzi vozidlami.

(Zdroj: Getty Images)

Pohodlie na cestách

Dôležité je mať zásoby, ako sú voda a občerstvenie, v prípade dlhších ciest. Tiež si nezabudnite zabezpečiť mobilný telefón s nabíjačkou, v prípade núdze.

Viac policajtov na cestách

Vodiči by mali myslieť aj na to, že vzhľadom na blížiace sa sviatky bude na cestách viac policajtov. Až do začiatku januára tak zintenzívňuje dohľad v cestnej premávke. Policajti služby dopravnej, železničnej a poriadkovej polície budú dohliadať na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

"Policajti budú vykonávať kontroly na miestach a v časoch, kde dochádza podľa analýz dopravno-bezpečnostnej situácie k dopravným nehodám, s následkom na živote a zdraví. Zamerajú sa najmä na kontrolu tých porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré sú najčastejšími príčinami dopravných nehôd. Ich pozornosti neuniknú ani nemotoroví účastníci cestnej premávky s dôrazom na používanie reflexných prvkov," upozornila hovorkyňa policajného zboru Martina Sláviková.

Ako dodala, bezpečnosť na cestách naďalej zostáva prioritou polície, a preto apelujú na všetkých motorových aj nemotorových účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá a boli k sebe ohľaduplní a tolerantní.

Rady dala aj NDS

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína vodičom, aby dbali na bezpečnú jazdu aj počas sviatkov. Zimné obdobie totiž prináša zvýšené nároky na bezpečnosť, obdobie pred sviatkami aj zvýšenie intenzity dopravy na diaľniciach. Do pozornosti im preto dáva niekoľko rád. Informuje o tom na sociálnej sieti. "Každý úsek diaľnice sa môže stať rizikovým, ak nedodržiavate pravidlá cestnej premávky, preceňujete svoje schopnosti alebo podceníte prípravu vozidla na zimnú jazdu," podotýka NDS.

(Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

Vodiči by nemali zabúdať napríklad na to, že brzdná dráha môže byť v zime výrazne dlhšia ako na suchom povrchu vozovky. Kľúčové je preto dodržiavať dostatočnú vzdialenosť od vozidiel pred sebou, ako aj primeranú rýchlosť. Na pamäti by mali taktiež mať, že brzdiť a zrýchľovať treba plynulo a treba sa vyhýbať prudkým pohybom volantu. Pozornosť treba venovať značkám a aktuálnym poveternostným podmienkam.

NDS takisto odporúča používať nízke prevodové stupne, pri jazde do kopca udržovať konštantnú rýchlosť a v prípade šmyku ubrať plyn a stlačiť spojkový pedál. Dávať pozor si treba na zvýšené riziko námrazy na mostoch a v okolí vodných plôch, ale taktiež bielej tmy. Medzi ďalšie rizikové úseky patria križovatky, predportálové časti tunelov, úseky stúpania a klesania i okolie zárubných múrov. "Doprajte si počas jazdy oddych na niektorom z diaľničných odpočívadiel, kde sa môžete občerstviť a načerpať sily na ďalšiu cestu," dopĺňa NDS.