Nákupné centrá víkend pred Vianocami doslova praskali vo švíkoch: FOTO Beznádejne plné parkoviská a kolóny áut

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Od pandémie koronavírusu je čoraz populárnejšie nakupovať darčeky v predstihu, cez eshopy a doviesť si ich kuriérom. No mnohí nenechávajú nič na náhodu a darčeky idú vybaviť osobne do obchodu. Boli sme sa pozrieť na to, ako to vyzeralo v jednom z nákupných domov v Bratislave, konkrétne pri letisku.

Parkoviská praskali vo švíkoch, ľudia sa tlačili v uličkách, v každom obchode sa nachádzali zákazníci, nikde nebolo vyslovene prázdno.

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Či už išlo o drogériu, zlatníctvo, obchody s oblečením, obuv, obchody pre zvieratá - všade sa pohybovali ľudia. Mnohí spojili nákup darčekov aj s návštevou neďalekej predajne nábytku. V nami navštívenom obchodnom dome sú k dispozícii viaceré parkoviská - 2 podzemné a jedno vonkajšie. Všetky boli beznádejne plné. Motoristi stáli, kde mohli.

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

(Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Plno bolo aj v iných nákupných centrách. Čitateľ Peter bol vybaviť posledné darčeky v sobotu dopoludnia, chvíľu po "otváračke" v jednom z nákupných centier v centre Bratislavy. Ako uviedol, vtedy ešte bezproblémov zaparkoval, kolóny sa pred vstupom do podzemnej garáže netvorili. Keď o 1,5 hodiny odchádzal, už sa parkovisko naplnilo a autá čakali v dlhých kolónach.