Muž vnikol na cudzí pozemok: Majiteľ ho nečakaným spôsobom vyrušil

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

BRATISLAVA - Polícia obvinila 41-ročného Branislava M. z trestného činu porušovania domovej slobody. Mal vniknúť na dvor jedného z rodinných domov v Malackách a dostať sa do dielne na pozemku. Informovala o tom bratislavská krajská policajná hovorkyňa Jana Šimunková s tým, že muž z pozemku utiekol po tom, ako majiteľ začal strieľať zo svojej legálne držanej zbrane.

"Branislav M. mal podľa doposiaľ zistených informácií v piatok (20. 12.) krátko pred 2.30 h vniknúť do dvora rodinného domu na Ulici Martina Benku v Malackách. Následne sa mal dostať do prístavby dielne situovanej na pozemku. Po chvíli však počul výstrel a dal sa na útek. Majiteľ pozemku po osobe strieľal zo svojej legálne držanej zbrane. Aj napriek tomu 41-ročný Branislav pokračoval ďalej v úniku," priblížila.

BRAŇO SA DOSTAL NA CUDZÍ POZEMOK MAJITEĽ HO NEČAKANÝM SPÔSOBOM VYRUŠIL 👉 Poverený príslušník Okresného riaditeľstva... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Saturday, December 21, 2024

Následne boli na miesto vyslaní policajti. "Tí ihneď začali s dôkladným prepátraním okolia. Po pár hodinách muža so strelným poranením nohy našli. Muž bol následne ošetrený v nemocnici a boli s ním vykonané ďalšie potrebné úkony," ozrejmila hovorkyňa. Policajti začali trestné stíhanie aj pre spôsobenie zranenia streľbou. Posudzovať budú aj to, či sa zbraň použila v súlade so zákonmi.