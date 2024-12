Vianočná tradícia, ktorá dokáže zmeniť životy: Prestrite aj vy tanier navyše

(Zdroj: Getty Images)

Pôvod tejto tradície siaha do čias, keď si ľudia uvedomovali krehkosť života a vzájomná pomoc bola nevyhnutnou súčasťou prežitia. Slovenské domácnosti takto vyjadrovali, že počas sviatkov nemá nikto zostať sám a hladný. Aj keď dnes už za našimi dverami zriedka čaká pocestný, tradícia stále žije ako pripomienka hodnôt solidarity a spolupatričnosti.

Pozrite si video k vianočnej kampani Mary’s Meals “Najkrajší vianočný zvyk”

História aj príbehy zo súčasnosti

Tradičné prestieranie taniera navyše má svoje miesto nielen v ľudovej kultúre, ale aj v osobných príbehoch rodín, ktoré tento zvyk udržiavajú. Ako hovorí dobrovoľníčka Mary`s Meals, Alica z Nitry: „Vždy sme pripravovali tanier navyše, no nikdy sme nečakali, že ho naozaj niekto využije. Raz nám však zazvonila suseda, ktorú napadol agresívny manžel a potrebovala aj s deťmi odviesť do bezpečia. To bol moment, keď sme pochopili, že tento tanier nie je len symbol. Je to pripravenosť na reálnu pomoc.“

Ako môžeme tradíciu udržať a naplniť jej význam?

V čase, keď mnohé vianočné tradície ustupujú konzumnému životnému štýlu, tanier navyše nemusí zostať len symbolom. Možno ho naplniť skutkami, ktoré prinesú skutočnú pomoc. Napriek tomu, že pred našimi dverami nikto nečaká, vo svete žijú milióny detí, ktoré každodenne trpia hladom. Pre tieto deti je aj obyčajný tanier jedla a možnosť chodiť do školy nedosiahnuteľným snom. Práve preto organizácia Mary’s Meals Slovensko prináša charitatívnu výzvu Vianočný stôl, ktorá umožňuje pretaviť tento krásny zvyk do reálnej pomoci.

Prečo práve školské jedlo?

Mary’s Meals denne poskytuje jedlo viac ako 2,4 mil. deťom v najchudobnejších krajinách sveta. Táto organizácia si uvedomuje, že jedlo nie je len základnou ľudskou potrebou, ale aj kľúčom k vzdelaniu. “Jedlo privádza deti do školských lavíc. Keď deti nemusia tráviť dni zabezpečovaním jedla, môžu chodiť do školy, vzdelávať sa a pripraviť si cestu k lepšej budúcnosti.” uvádza Elena Maslová, riaditeľka slovenskej pobočky Mary`s Meals a dopĺňa: “Jedlo a vzdelanie sú pre tieto deti základnými nástrojmi na vymanenie sa z bludného kruhu chudoby.”

Len 22 € stačí na nasýtenie jedného hladujúceho dieťaťa na celý školský rok

Symbolický vianočný tanier v hodnote 22 €, ktorý si zakúpite na www.vianocnystol.sk, pokryje náklady na jedlo pre jedno dieťa na celý školský rok.Tento malý krok môže znamenať obrovský rozdiel – nielen nasýtenie, ale aj prístup k vzdelaniu a nádej na lepšiu budúcnosť. Symbolický tanier je zároveň skvelý tip na vianočný darček, nakoľko môže byť personalizovaný na meno obdarovaného. Takýmto skutkom lásky bude váš blízky obdarovaný dokonca dvojnásobne.

Vianoce sú časom zázrakov. Tento rok môžeme spoločne naplniť ich pravý význam. Pridajte sa a oživte krásnu slovenskú tradíciu novým spôsobom, ktorý dokáže zmeniť životy.