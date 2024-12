Hrôza v zariadení pre seniorov! Martinova mama bola pripútaná a zomrela na preležaniny: Inšpekcia zistila pochybenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kvôli pracovným povinnostiam Martin nedokázal svojej 90-ročnej mame Márii poskytnúť adekvátnu starostlivosť, a tak sa ešte v januári 2023 rozhodol, že ju umiestni do špecializovaného zariadenia. Myslel si však, že pôjde len o dočasné riešenie a keď sa situácia upokojí, vezme si mamu naspäť domov. „Povedali mi, že sa čaká asi rok, lebo je pred mamou veľa čakateľov. V máji sa mi už ozvali, že môže nastúpiť,“ zaspomínal Martin pre portál Korzár.

V júni tak konečne nastúpila do zariadenia. „Ja som si to tak naivne predstavoval, že sú tam odborníci, preliečia ju, rehabilitujú, spomalia progres jej choroby, a od Vianoc si ju vezmeme zasa aspoň na nejaký čas domov," poznamenal užialený syn. Predtým, ako mamu Máriu umiestnil do zariadenia, s ňou pravidelne chodil na prechádzky. Trpela však Alzheimerovou chorobou s neskorým nástupom, a tak bola občas počas dňa dezorientovaná. Mária však bola pred nástupom do Arcusu čiastočne imobilná. Chodila pomocou paličky alebo druhej osoby, prípadne používala vozík.

O to viac Martina zarazilo, keď prišiel na druhý deň pozrieť svoju mamu, ktorá bola pripútaná ku kreslu a obmedzovaná v pohybe. "Povedali mi, že ju priviazali pre istotu, lebo chce chodiť a mohla by spadnúť. A oni by z toho mali problém. Dali jej hneď aj sedatíva, aby mali pokoj a aby nič nechcela. Prišla tam ako chodiaca, no od umiestnenia v Arcuse bola kvôli liekom len ležiaca," poznamenal ustarostený syn Márie. Okrem toho našiel jej lieky, ktoré má užívať každé ráno, zhruba o štvrtej popoludní na nočnom stolíku. "Vedel som, že sú ranné, lebo predtým som jej ich podával doma. V zariadení ich vraj odmietla. Personál v špecializovanom zariadení nenájde spôsob, ako jej lieky podať a nechá to tak? Dal som jej ich ja po štvrtej popoludní. Pritom večeru a večerné lieky už dostávala pred piatou. Večerné lieky by podľa predpisu mala užívať až okolo ôsmej," dodal Martin.

Arogantný personál a lieky na dlážke

Hrôza pokračovala ďalej. Martina počas ďalšej návštevy zarazilo, že jej liekovka s liekmi bola voľne položená na nočnom stolíku, a tak sa k nej mohol ktokoľvek dostať. Zamestnanci by liekovku nemali pustiť z ruky, aby sa k nej pacienti nedostali a nepredávkovali sa. Arcus sa totiž podľa ich webu špecializuje na poskytovanie sociálnych služieb najmä pre osoby, ktoré trpia Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, sklerózou multiplex, schizofréniou, demenciou rôzneho typu či hluchoslepotou.

Po zhruba dvoch týždňoch od nástupu jeho mamy do špecializovaného zariadenia našiel dokonca jej lieky pohodené na dlážke. „S niektorými ošetrovateľmi sa dalo dobre komunikovať, boli to ľudia na svojom mieste. Ale zažil som aj arogantné správanie, aj to, že na mňa kričala sestra, že mama odmieta brať lieky,“ hovorí.

Márii nezavolali pomoc

Situácia sa začala stupňovať, keď v júli išiel Martin na návštevu k svojej mame Márii a nedokázal ju zobudiť. Okamžite preto žiadal, aby jej privolali pomoc, avšak to podľa jeho slov odmietli. Podľa nich bola len unavená, lebo bolo vonku teplo. Pomoc jej preto privolal sám. Ženu previezli na kliniku Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, kde jej diagnostikovali somnolenciu. Ide o zníženie bdelosti, dehydratáciu a hypokalémiu (nedostatok draslíka) stredne ťažkého stupňa.

„Príčinou bolo predávkovanie psychofarmatikami. Keby som nevolal rýchlu záchrannú službu a bol by som napríklad týždeň odcestovaný, mama by mohla aj zomrieť. Ako mohli v špecializovanom zariadení dopustiť, aby bola dehydrovaná a neriešiť to?“ rozhorčene poznamenal Martin. Viackrát sa snažil dohodnúť s personálom, pretože mamu nemal kam inam umiestniť. „Nemali sme náhradu, kam ju dať, nie je to také ľahké, tých zariadení nie je až tak veľa a čaká sa dlho. V každom prípade je neprípustné, aby sa ku komukoľvek zamestnanci špecializovaného zariadenia takto správali ešte v 21. storočí,“ dodal.

Mária zomrela na dekubity

Mária napokon v novembri zomrela. Podľa Martina bola príčinou smrti sepsa (otrava krvi) z dekubitov, čo sú preležaniny posledného stupňa. Vznik dekubitov súvisí s mierou kvality opatrovateľskej starostlivosti. Vznikajú vtedy, keď človek leží a pravidelne sa nepolohuje. Svetové prieskumy podľa portálu ukazujú, že až 95% dekubitov nemusí vzniknúť, pokiaľ je správna prevencia.

„Dekubit sa môže objaviť, ja by som ich za to nevinil, keby to hneď od začiatku liečili a riešili. Manažér kvality zariadenia mi sľúbil, že ju budú polohovať každé dve hodiny cez deň a v noci každé štyri hodiny. Ale keď som ju odfotil v jeden deň podvečer, na druhý deň ráno bola v rovnakej polohe. Ani ju neprezliekli na noc. Poobede v rovnaký deň bola tiež v tej istej polohe. Mala akurát nejaký vankúš medzi nohami,“ opisuje Martin situáciu po prísľuboch, že mama bude polohovaná. Situáciu so zlým zaobchádzaním sa snažil Martin riešiť.

Kontaktoval vedenie Arcusu a rovnako tam aj krajský odbor sociálnych vecí. Zo župy však odpoveď nedostal a zariadenie mu odpísalo, že sa problémy nepodarilo vyriešiť. Podľa vedenia Mária nechcela vstávať z kresla a odmietala chodiť. Bola nedôverčivá voči personálu a nespolupracovala. „Vaše námietky v oblasti podávania lieku pod dozorom sú na mieste a táto skutočnosť bola priamo riešená na oddelení s celým personálom, z čoho budú vyvodené dôsledky," odpovedal Vladovi riaditeľ Arcusu Vojtech Hintoš. Taktiež v liste opísal, že kvôli prevencii proti dekubitom pravidelne zabezpečovali pre Máriu fyzioterapiu počas pracovných dní.

Inšpekcia zistila viaceré pochybenia

Martin sa po smrti svojej mamy rozhodol, že situáciu nenechá len tak a podal podnet na inšpekciu rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa inšpekcie, ktorej výsledky sú na stránke ministerstva práce, si Arcus nesplnil povinnosti poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a nepreukázal, že poskytuje špecializované sociálne poradenstvo.

„Poskytovateľ aj napriek tomu, že disponuje dostatočnými priestormi na zabezpečenie aktivizácie prijímateľov sociálnej služby, ich v čase výkonu dozoru nevyužíval – boli prázdne alebo uzamknuté. Poskytovateľ nevytvára priestor na podporu nezávislého života a začlenenia sa do komunity,“ uvádza protokol. Inšpekcia taktiež zariadeniu vytkla, že nemá u každého klienta individuálne stanovené či odborne naplánované, kedy majú byť použité bočnice postele a fixačné pomôcky na znehybnenie klientov.

„K použitiu obmedzujúceho prostriedku je možné pristúpiť iba vtedy, ak boli vyčerpané všetky miernejšie možnosti zvládnutia situácie na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho rizika. Telesné obmedzenie paušalizovane stanovené, vopred plánované s generálne určeným a nutne sa opakujúcim časovým úsekom, kedy k obmedzeniu dochádza (napr. nočný spánok), zákon o sociálnych službách nepripúšťa,“ poznamenala inšpekcia. Ani to sa však podľa nej nedodržiavali. Inšpektori totiž našli klientky fixované fixačnými pásmi v kreslách osamotené v miestnostiach. Kvôli tomu, že boli fixované, si nemohli ani privolať pomoc, ak by sa niečo dialo.

„Použitie fixačných pásov, bez zjavnej kontroly ich použitia zo strany personálu, bolo zistené aj u klientky, ktorá sa v čase obhliadky nachádzala sama v spoločenskej miestnosti bez personálu a iného klienta, ktorý by bol schopný privolať v prípade potreby zamestnanca," doplnila inšpekcia. Taktiež Arcusu vytkla uzamykanie vstupných dverí na poschodiach. Čipom pritom disponovali len niektorí klienti. „Takýmto spôsobom paušalizuje potrebu obmedzenia pohybu u prijímateľov sociálnej služby s obmedzenou orientáciou a potrebou sprievodu.“ Na troch poschodiach boli dokonca uzamykané aj únikové východy. „Všetky obmedzenia pohybu sa diali aj napriek tomu, že poskytovateľ v domácom poriadku deklaruje možnosť neobmedzeného pohybu prijímateľov sociálnej služby. Čím poskytovateľ zasahuje do ich práva na osobnú slobodu, slobodu pohybu a práva na primerané riziko,“ konštatuje inšpekcia ministerstva práce. Klienti taktiež dostávali jedlo na izbu a to aj napriek tomu, že boli mobilný a mali k dispozícii jedáleň. „Domáci poriadok predikuje porušovanie základných ľudských práv a zlé zaobchádzanie,“ informuje protokol z inšpekcie. Niektorí klienti tiež mali uložené osobné doklady v ošetrovni, čo je protizákonné.

Podľa kraju nie sú výsledky inšpekcie závažné

Hoci inšpekcia potvrdila značné nedostatky počas kontroly, podľa kraju na čele so županom Rastislavom Trnkom nie sú natoľko vážne, aby zabraňovali aj naďalej poskytovať tieto služby. Aj po oboznámení sa s protokolom župa totiž tvrdí, že v Arcuse poskytujú sociálne služby v súlade so zákonom. Zistené nedostatky podľa hovorkyne kraja Kataríny Strojnej nijakým spôsobom nebránia poskytovaniu sociálnych služieb v zariadení. „Zodpovednosť nebude vyvodená voči nikomu, a to z dôvodu, že sa nejedná o závažné nedostatky a v prevažnej miere ide o nedostatky bežného, prevažne administratívneho charakteru," poznamenala. Ako však ďalej dodala, Arcus je povinný prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov do 15. decembra 2024 a všetky nedostatky odstrániť v termíne do 31. marca 2025.„Zodpovedným za odstránenie všetkých nedostatkov je štatutárny zástupca poskytovateľa sociálnych služieb,“ dodala Strojná.

Podobne argumentoval riaditeľ Arcusu Hintoš. Ani podľa neho inšpekcia neprišla na žiadne závažné porušenia. „Opatrenia, ktoré sme prijali na odstránenie nedostatkov, budú transparentne zverejnené na stránke ministerstva práce."