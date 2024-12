Nezaplatili ste dane alebo poplatky za odpad? Dlžníci v TOMTO meste môžu prísť o vodičský preukaz!

(Zdroj: Getty Images)

Najskôr radnica dlžníka upozorní na nedoplatok. Ak ten svoju povinnosť nesplní, nasleduje exekučné konanie, v rámci ktorého môže dôjsť k blokácii vodičského preukazu. Hoci by ste sa stále mohli vodičákom pri cestnej kontrole preukázať, v systéme by bol evidovaný ako neplatný. Policajt to tak pri kontrole okamžite zistí, čo vám môže spôsobiť ďalšie komplikácie a pokuty.

“Je to veľmi dobrý nástroj. Osobne sa mi stalo, že mi kamarát zavolal, že prišiel o vodičský preukaz, či mu nemôžeme pomôcť. Odpoveď znela veľmi jednoducho – ak zaplatíš, ide to veľmi rýchlo,“ uviedol pre STVR primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

archívne video

Od roku 2025 bude možné vytvoriť digitálny občiansky i vodičský preukaz, informuje minister Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Podľa štatistík sa počet takto zadržaných dokladov v Košiciach každoročne zvyšuje. Kým v roku 2022 bolo odobratých 30 vodičských preukazov, o rok neskôr už 60. Tento rok, do decembra, radnica zablokovala vodičské preukazy v 75 prípadoch, čo naznačuje pokračujúci trend nárastu.

Radnica verí, že tento nástroj bude aj naďalej motivovať obyvateľov k dodržiavaniu svojich povinností a zlepšeniu celkovej platobnej disciplíny v meste. “Ide o individuálne rozhodnutie samospráv, je preto v kompetencii každého mesta zvoliť taký spôsob, aký je v jeho podmienkach najefektívnejší,” konštatovala hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.