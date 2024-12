Čo bude znamenať pád Asadovho režimu pre Slovensko? Podľa Šutaja Eštoka nie je dôvod na oslavy

(Zdroj: SITA/AP/Hussein Malla, Topky/Ramon Leško)

Pád režimu, ktorý viac ako polstoročie ovládal Sýriu, môže podľa ministra vnútra spôsobiť rozsiahly chaos. “Musíme si položiť otázku, či bol pre Slovensko a celú Európu väčším nepriateľom diktátor Asad, alebo spiace teroristické bunky Al-Káidy či Islamského štátu, ktoré Asadov režim úspešne potláčal a ich členov držal vo väzniciach. Vodca rebelov po prevzatí moci v krajine vyhlásil, že je to „veľké víťazstvo pre Islam“ - nesmieme zabudnúť, že s podobným posolstvom boli páchané aj všetky teroristické útoky, ktoré boli pripisované práve Islamskému štátu,“ napísal Šutaj Eštok vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

Minister v tejto súvislosti pripomenul podobný scenár z Líbye po zvrhnutí režimu Muammara Kaddáfího. Výsledkom bol chaos, nepokoje a migračná vlna. Podľa Eštoka je preto vysoko pravdepodobné, že chaos a možné obnovenie teroristických základní v Sýrii ovplyvnia aj Európu. Zvýšené riziko terorizmu a nárast pašeráctva sú podľa neho len časťou problémov, na ktoré sa musíme pripraviť.

„Pre Slovensko to konkrétne znamená zvýšenú mieru migrácie, keďže ležíme na balkánskej trase smerujúcej do Nemecka. Očakáva sa, že mnohí Sýrčania sa budú snažiť dostať za svojimi rodinnými príslušníkmi alebo známymi práve cez Slovensko do Nemecka a Rakúska. Väčšinu z nich však nebudú tvoriť predstavitelia tradičnej európskej kultúry, a preto bude nevyhnutné ešte viac posilniť ochranu našich hraníc a úzko spolupracovať s Maďarskom,“ dodal Šutaj Eštok.