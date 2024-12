Obmedzenia na cestách: V noci na niekoľko hodín uzavrú na diaľnici D3 TENTO tunel

(Zdroj: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť)

V sobotu od 22.00 h do nedele do 2.00 h bude uzavretá pravá tunelová rúra v smere z Bratislavy do Čadce. Obchádzková trasa od Strážova povedie po ceste I/61 cez mesto Žilina.

V nedeľu od 1.00 do 5.00 h bude uzavretá ľavá tunelová rúra v smere z Čadce do Bratislavy. Obchádzková trasa od Brodna povedie po ceste I/11 cez mesto Žilina.

"V sobotu po 22.00 h bude uzavretý na nevyhnutnú dobu aj tunel Horelica - maximálne na pol hodinu. Dôvodom je čistenie kamerového systému," informuje NDS.