Škandál pre stretnutie Blanára s Lavrovom! Ruské médiá majú vlastnú verziu, Korčok bije na poplach

BRATISLAVA – O čom spolu hovorili? Slovenský minister zahraničných vecí sa znova stretol so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Stalo sa tak vo štvrtok na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Malte. Blanár po stretnutí informoval o niektorých témach, ktoré „načali“, ako je napríklad dovoz plynu či vývoj v OBSE. Bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok však poukázal na správy ruských médií, podľa ktorých mal Blanár s Lavrovom riešiť aj iné závažné témy.

Blanár v NATO o vojne na Ukrajine, dodávkach zbraní a rokovaniach

„Ruské média informujú, že podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, Slovensko spolu s Maďarskom má záujem o rozvoj nového eurázijského bezpečnostného rámca. Ten Rusi predstavili na medzinárodnej konferencii o eurázijskej bezpečnosti v Minsku,“ napísal Korčok. To, že sa o obsahu rozhovorov medzi slovenskými predstaviteľmi a Lavrovom dozvedáme od ruského ministerstva zahraničných vecí, je podľa jeho slov neprijateľné. „Ak sú tvrdenia Sergeja Lavrova pravdivé, ide nielen o nebezpečné vybočenie Slovenska z jeho euroatlantickej orientácie, ale hlavne, sa ním priamo spolupodieľame na zničení európskej bezpečnostnej architektúry. Znamená to tiež to, že minister Blanár zatajuje verejnosti závažné veci,“ odkázal.

Ak naopak Lavrov nehovorí pravdu, ide podľa Korčoka o ďalšiu dezinformáciu zo strany Ruska, ktorú Slovensko nemôže tolerovať a ministerstvo by si malo okamžite predvolať ruského veľvyslanca v Bratislave, aby tieto informácie objasnil. „Vyzývam preto Ministerstvo zahraničných vecí a vládu SR, aby tieto tvrdenia okamžite jasne vysvetlili a zaujali verejné stanovisko,“ dodal bývalý šéf našej diplomacie.

Blanár o stretnutí informoval sám ako prvý

Blanár o stretnutí informoval na sociálnej sieti. Uviedol, že s Lavrovom hovorili o dodávkach zemného plynu a Ukrajine. "Diskutovali sme o vývoji v OBSE, kde práve dnes (štvrtok) došlo k dohode vo voľbe najvyšších štyroch pozícií vo vedení OBSE vrátane voľby generálneho tajomníka, ktorým sa stal turecký kandidát Feridun Sinirlioglu," priblížil šéf slovenskej diplomacie, ktorý s ruským ministrom otvoril tiež témy týkajúce sa národných záujmov v oblasti energetických zdrojov.

Podľa jeho slov je v záujme SR zachovať existujúce koridory z Ruskej federácie pre tranzit ropy a plynu, ktoré sú spoľahlivé a cenovo stabilné. "Aj keď pracujeme na diverzifikácii týchto dodávok, je pre nás dôležité mať zabezpečené dodávky v množstve, aké potrebujeme, a za výhodnú cenu," vyhlásil Blanár. Ruská strana potvrdila, že je pripravená naďalej dodržiavať svoje záväzky pri dodávkach. Ministri podľa vyhlásenia hovorili aj o rokovaní podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) a generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) v Petrohrade o dodávkach plynu na Slovensko.

Šéf slovenskej diplomacie mal tiež zopakovať konzistentný pohľad SR na vojenský konflikt na Ukrajine s dôrazom na porušenie medzinárodného práva a apeloval na ruskú stranu v súvislosti s mierovými rokovaniami, a zastavením zabíjania a zdôraznil, že je potrebné hľadať diplomatické riešenia v súlade s princípmi Charty OSN.