Rizman zverejnil FOTO s exprezidentkou Čaputovou: Smutné pozadie snímky

Vpravo Zuzana Čaputová s jej partnerom Jurajom Rizmanom (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

"Ešte v júli som sa zúčastnil časti Memoriálnu Stopami ukrývaných deti, ktoré idú po jeho stopách. Ešte v auguste som mu posielal túto fotografiu - súkromne sme navštívili Múzeum holokaustu v Seredi a urobili sme si selfie pri jeho fotke, ktorá mapovala osudy ´seredských chlapcov´. Dnes som sa dozvedel, že nás Eli Vago navždy opustil. Mrzí ma to Eli - tú návštevu u teba už nestihneme," napísal minulý piatok (29. 11.) na sociálnej sieti. K smutnej správe zverejnil aj spomínanú "selfie", na ktorej pózuje spoločne s Čaputovou pred fotografiou Vaga.

(Zdroj: Facebook/Juraj Rizman)

"Tvoj optimizmus a ľudskosť nás však bude sprevádzať a inšpirovať aj naďalej. Vďaka za všetko Eli. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť smútiacej rodine," dodal na záver Rizman, ktorý pôsobí v neziskovej organizácii Post Bellum.

archívne video

Múzeum holokaustu v Seredi pripravilo novú výstavu Svedectvá preživších (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Pavel Eli Vago sa narodil 14. mája 1930 v malej obci Bytčica pri Žiline. Ako 12-ročný chlapec sa skrýval len so sestrou v slovenských horách, aby sa vyhli židovským transportom. Neskôr však boli ako deti židovského pôvodu odvlečené do koncentračného táboru v Seredi, kde sa stretli so svojím otcom. V Seredi všetci traja zotrvali až do vypuknutia SNP, keď odišli na povstalecké územie do Banskej Bystrice. Po prežitých vojnových hrôzach Eli Vago nechcel zostať žiť na Slovensku a rozhodol sa emigrovať do novovznikajúceho štátu Izrael. Pavel Eli Vago sa v roku 2022 stal jedným z laureátov Cien Pamäti národa.