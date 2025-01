SNS sa pustila do Čaputovej pre jej činnosť na univerzite v USA! Tvrdá reakcia exprezidentky: ODKAZ pre Danka

Zuzana Čaputová (Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/Jaroslav Novák)

Opodstatnenosť zdokladovania príjmu vychádza podľa SNS nielen z faktu, že exprezidentka poberá doživotnú rentu a súčasné je jej poskytovaná ochrana. "Je veľmi dôležité, aby Zuzana Čaputová vyvrátila všetky podozrenia, súvisiace s účelovosťou jej pobytu v USA," uviedla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová, hovoriaca o podozrení na "odmenu za inú aktivitu, ktorá nesúvisí s prezidentskou činnosťou".

Národniari pripomínajú v tejto súvislosti, že Čaputová v období pred svojím prezidentským mandátom nevyvíjala žiadnu pedagogickú a prednáškovú činnosť, ako na Stanfordovej univerzite. Bývalá hlava štátu na jeseň 2024 ako hosť prednášala na Stanfordovej univerzite v USA.

Danko by sa mal podľa Čaputovej venovať skutočným problémom Slovenska

Reakcia exprezidentky Zuzany Čaputovej na seba nenechala dlho čakať. Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko by sa mal podľa nej venovať skutočným problémom Slovenska. Vyjadrila sa aj k upozorneniu národniarov, že ak svoje príjmy nezverejní, SNS navrhne novelu zákona, ktorá by zaviazala všetkých s doživotnou rentou od štátu podávať každoročne daňové priznania. "Majetkové priznanie do zákona netreba zavádzať, aj tento rok je to moja zákonná povinnosť, i keď už nie som ústavný činiteľ," poznamenala exprezidentka.