Prvé slová po schválení rozpočtu: Fico poďakoval poslancom, média obvinil z klamstiev!

Robert Fico, Matúš Šutaj Eštok, Ladislav Kamenický a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Pán minister, ďakujem za predloženie návrhu, ktorý Európska komisia posúdila ako návrh, ktorý je reálny, ktorý pomôže ku konsolidácii verejných financií. Ďakujem pánom predsedom koaličných strán za podporu. Videli ste, že 79 poslancov podporilo rozpočet na rok 2025, to znamená, že Národná rada je funkčná, fungujeme a ideme ďalej," zhodnotil predseda vlády.

Fico pripomenul, že vláda prebrala krajinu v ťažkej situácii, a opäť apeloval na mainstreamové médiá, aby prestali šíriť nepravdy. „Prestaňte do r*ti klamať!“ uviedol. „Uznávam, že máme tesnú väčšinu, ktorú musíme riešiť, no Národná rada funguje,“ povedal premiér a pripomenul, že od začiatku schôdze bolo okrem rozpočtu schválených aj ďalších 40 zákonov.

Robert Fico, Matúš Šutaj Eštok, Ladislav Kamenický a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Za podporu koaličných poslancov zo všetkých troch poslaneckých klubov poďakoval aj predseda Hlasu-SD, ktorý taktiež vyzdvihol rozhodnutie Rudolfa Huliaka a ďalších dvoch odídených poslancov z klubu SNS. Danko verí, že schválený štátny rozpočet pomôže vláde zvládnuť všetky výzvy v budúcom roku.

Pozitívne vníma utorkové schválenie aj predkladateľ návrhu rozpočtu, minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). "V neposlednom rade veľká vďaka mojim kolegom z Ministerstva financií SR, ktorí skutočne strávili mnohé noci, mnohé mesiace na tom, čo je výsledkom dnešného hlasovania. Som veľmi rád, že Slovenská republika má na budúci rok rozpočet, ktorý aj Európska komisia vyhodnotila ako jeden z ôsmich najlepších v rámci všetkých krajín Európskej únie," uzavrel.

Tlačová konferencia predstaviteľov vlády po hlasovaní o štátnom rozpočte na rok 2025 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podľa opozície je schválený rozpočet jedným z najhorších v histórii

Schválený zákon o štátnom rozpočte na budúci rok je jedným z najhorších rozpočtov v histórii Slovenska. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Marián Viskupič. Vláda podľa poslanca NR SR za hnutie Slovensko Júliusa Jakaba rekordne zadlžuje ľudí a ťahá ich "gréckou cestou".

"Je to podľa mňa jeden z najhorších rozpočtov v histórii Slovenska. Dáva presne to, čo Slovensko nepotrebuje - zvyšovanie odvodov, daní, nové dane a presne to, čo by Slovensko potrebovalo, teda znižovanie byrokracie, znižovanie výdavkov, nič také tam nie je. Práve naopak, výdavky rozpočtu sa ešte výrazne zvyšujú. Tento rozpočet spravil či z ľudí, či z firiem, či zo živnostníkov len dojné kravy," uviedol Viskupič.

Dodal, že štát chce zvýšiť svoje príjmy do rozpočtu o vyše 20 % v priebehu jedného roka, čo je neakceptovateľné. Vláda tým podľa Viskupiča dokazuje, že si neváži ľudí, firmy a tvorcov hodnôt. "Považuje ich len za tých, ktorí majú platiť a platiť a vláda na sebe vôbec nešetrí," dodal.

Hlasovanie poslancov NR SR k rozpočtu na rok 2025 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Papalášsky rozpočet, kde sebe zvyšujú platy a ľuďom dane, je schválený. Schvaľujú si amnestie, platy, doživotné renty, kupujú súkromné 'tryskáče' a na ľudí kašlú. Pritom ich rekordne zadlžujú a ťahajú gréckou cestou," povedal Jakab.

Schválenie štátneho rozpočtu predpokladá, že deficit verejných financií na budúci rok klesne na 4,7 % HDP, čo je zníženie oproti očakávaným 5,8 % v tomto roku. Štátny rozpočet na rok 2024 bude zahŕňať príjmy vo výške 27,6 miliardy eur a výdavky na úrovni 34 miliárd eur. Celkové príjmy verejnej správy sa odhadujú na 59,9 miliardy eur, čo predstavuje 42,8 % HDP, a celkové výdavky verejnej správy budú predstavovať 66,5 miliardy eur, alebo 47,5 % HDP. Zákon podporilo všetkých 79 poslancov vládnej koalície, pričom proti bolo 58 poslancov z opozície.