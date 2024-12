Poslanci budú o vetovanej novele infozákona rokovať budúci týždeň

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR zaradili do programu aktuálnej 23. schôdze novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorú do parlamentu vrátil prezident SR Peter Pellegrini. O vetovanej novele infozákona majú poslanci rokovať v pondelok 9. decembra od 14.00 h.

Prezident pri vetovaní návrhu zdôraznil, že nesúhlasí s novým inštitútom v novelizovanom zákone, ktorým je "mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií" spojené s možnosťou žiadať od občanov osobitný poplatok. Podľa prezidentových slov môže tento nejasný a nezadefinovaný inštitút v praxi spôsobiť spor o tom, kedy a ako sa bude aplikovať. Vytvára sa tak podľa neho priestor na svojvoľné vyhodnocovanie žiadostí povinnými osobami a uplatňovanie dvojakého metra pri vybavovaní žiadostí občanov a realizácii práva na informácie.

archívne video

SaS predkladá do parlamentu nový Infozákon (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Parlament schválil novelu zákona 7. novembra. Vyplýva z nej, že poskytovanie informácií cez infozákon by sa mohlo dať spoplatňovať. Stoja za ňou poslanci za koaličnú SNS, ktorí úpravu odôvodňovali potrebou reagovať na dlhotrvajúce problémy so zahlcovaním povinných osôb s častými alebo nadmernými požiadavkami na sprístupnenie informácií. Žiadateľ by mohol proti vyčísleniu úhrady podať námietku. O nej rozhodne odvolací orgán tak, že vyčíslenie potvrdí alebo zníži, ak povinná osoba námietke nevyhovie.