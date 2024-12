FOTO Hrôza na Záhorí! Vodič († 38) zišiel mimo cesty a prevrátil sa: Brutálnu zrážku neprežil

Medzi obcami Pernek a Kuchyňa prišiel 38-ročný muž o život pri dopravnej nehode (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Policajti včera zasahovali pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala na Záhorí na ceste medzi obcami Pernek a Kuchyňa. Len 38-ročný vodič osobného auta značky Škoda Octavia prešiel z doposiaľ presne nezistených príčin s vozidlom plynuli do protismeru a následne do priekopy. Tu prešiel ponad odtokový kanál, čím sa vozidlo dostalo do rotácie a následne došlo k jeho prevráteniu.

archívne video

Nebezpečné situácie na cestách (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Vodič pri nehode utrpel veľmi vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. "K zraneniu iných osôb na mieste nehody neprišlo. V súvislosti s touto udalosťou ako aj vzhľadom na aktuálne poveternostné podmienky apelujeme na vodičov, aby na cestách zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť a prispôsobili jazdu stavu a povahe vozovky, ako aj svojim schopnostiam. Základným pravidlom ostáva– NEPONÁHĽAŤ SA. V takomto počasí, na klzkej vozovke, hrozí nebezpečenstvo šmyku," poznamenala bratislavská polícia na sociálnej sieti.

Medzi obcami Pernek a Kuchyňa prišiel 38-ročný muž o život pri dopravnej nehode (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Medzi obcami Pernek a Kuchyňa prišiel 38-ročný muž o život pri dopravnej nehode (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)