Šok pre vodičov: Ráno poľadovica, večer až 20 cm snehu! Ste pripravení na kalamitu?

BRATISLAVA - Na väčšine Slovenska sa môže vo štvrtok ráno tvoriť poľadovica. V Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji s ňou treba počítať až do večera. Od večera tiež platia na celom Slovensku výstrahy pred snežením, miestami aj pred vetrom. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

archívne video

Bratislava pod pokrývkou snehu: Biele ulice a zasypané autá (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí do 10.00 h v celom Trenčianskom a Košickom kraji, tiež v okresoch Levice, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec a Piešťany. Meteorológovia varujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu, pohyb osôb či infraštruktúru.

Od 23.00 h platí na celom území Slovenska prvostupňová výstraha pred snežením. SHMÚ upozorňuje, že môže napadnúť päť až desať, miestami až do 20 centimetrov snehu. Výstraha platí až do piatka (22. 11.) doobeda.

Zároveň je od 21.00 h vydaná výstraha pred vetrom v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Rovnako platí až do piatka. Od 18.00 h treba počítať aj s vetrom na horách, a to v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.

Na horských priechodoch Súľová a Grajnár sa tvorí poľadovica

Na horských priechodoch Súľová a Grajnár sa tvorí poľadovica. Pozor na ňu treba dať aj na na cestách druhej triedy v úsekoch Mníšek nad Hnilcom - Zimná dolina, Košická Belá - Jaklovce a Mníšek nad Hnilcom - Úhornianske sedlo. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku diaľnice D1 Važec - Bôrik je na povrchu vozovky miestami čerstvý sneh. Rovnako zjazdné sú aj cesty prvej, druhej a tretej triedy. Povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami suchý. V hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého až utlačeného snehu. Zjazdné sú aj horské priechody, ich povrch je prevažne vlhký až mokrý.

V noci na piatok i v piatok dopoludnia sa očakáva sneženie na väčšine územia

V noci zo štvrtka na piatok (22. 11.), ako aj počas piatkového dopoludnia sa očakáva sneženie na väčšine územia Slovenska. Pršať má zrejme len na juhozápade, aj to len prechodne, no dážď môže byť ojedinele mrznúci. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje, že by mohlo spadnúť desať až 20 milimetrov zrážok, miestami aj viac. Informoval o tom na webe.

"Väčšina zrážok spadne v priebehu 12 hodín. Začnú sa vo štvrtok neskoro večer, väčšinou okolo polnoci, a končiť sa budú už v piatok predpoludním, na Zemplíne krátko popoludní. Numerické modely predpovedajú za pomerne krátku dobu miestami desať až 20 milimetrov, vplyvom silného východného až juhovýchodného prúdenia na návetriach (najmä Banskobystrického kraja) aj viac," vysvetlil SHMÚ.

Prvá snehová poveternostná situácia blížiacej sa zimnej sezóny Dnes k nám za studeným frontom od severozápadu prenikol... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, November 20, 2024

Varuje, že tomu bude odpovedať ekvivalentné množstvo snehu, čo v priebehu pár hodín znamená aj výraznejšiu intenzitu, pri vetre aj komplikácie na cestách pre tvorbu snehových jazykov. "Ak teda nemusíte, radšej si na piatok ráno a dopoludnie cestu neplánujte," poznamenal ústav.