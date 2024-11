Nové informácie v prípade mŕtveho zadržaného: Policajná brutalita! Osudná krádež v obchode

(Zdroj: Tlačový odbor/Kancelária ministra vnútra SR)

Úrad inšpekčnej služby spoločne s košickým kukláčmi 11. novembra 2024 zrealizovali akciu s krycím názvom EXCES počas ktorej v obedňajších hodinách zadržali dvoch policajtov zaradených na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Košiciach. Jeden z policajtov mal podľa tlačového odboru Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky smrteľne poraniť zadržaného muža.

(Zdroj: Tlačový odbor/Kancelária ministra vnútra SR)

Incident sa podľa portálu Plus7dní stal ešte 5. novembra. Bezpečnostná služba mala 48-ročného muža prichytiť pri krádeži alkoholu v potravinovom reťazci. Esbéskari okamžite na pomoc privolali policajnú hliadku. Už pri ich príchode však malo dôjsť medzi mužom a policajtmi k fyzickému stretu. Následne ho odviezli na policajnú stanicu, kde podozrivý upadol do bezvedomia. Zranenému mužovi privolali záchranku, avšak napriek obrovskej snahe lekárov, zraneniam, žiaľ, podľahol.

"Podľa informácií vyšetrovateľa UIS mal policajt počas služby 5. novembra 2024 osobe zaistenej pri trestnom čine spôsobiť viacpočetné zranenia hlavy, tváre a ďalších častí tela s následným opuchom mozgu ťažkého stupňa. Po prevoze do UNLP v Košiciach a vykonaní operačného výkonu s odstránením krvného výronu osoba 6. novembra 2024 na následky zranení zomrela," priblížil tlačový odbor.

Policajtovi hrozí trest 12 až 15 rokov väzenia

Jedného z policajtov, ktorého zadržali počas akcie s krycím názov EXCES, obvinili zo skutku kvalifikovaného ako obzvlášť závažný zločin zabitia. Druhý policajt bol prepustený zo zadržania. "Obvinenému hrozí trest 12 až 15 rokov odňatia slobody. Vo veci sú naďalej vykonávané procesné úkony, vzhľadom na to nie je možné momentálne vo veci poskytnúť ďalšie informácie," skonštatovalo ministerstvo.

(Zdroj: Tlačový odbor/Kancelária ministra vnútra SR)

Podozrivý, ktorý zraneniam podľahol, sa údajne nepokúša o prvú krádež. Podľa jednej z predavačiek miestneho obchodu na sídlisku Nad Jazerom išlo o známu firmu. „Síce k jeho zadržaniu nedošlo u nás, no chodil aj k nám. Viac sa snažil kradnúť, ako kradol naozaj, keďže mu to moc nešlo, a keď videl, že sme v obchode len my traja, ja, kolegyňa a on, a že ho máme na muške, od krádeže upustil. Najviac ho lákal alkohol,“ povedala pre portál Nový čas.

Polícia takéto konanie odcudzuje

Polícia odcudzuje neprimerané zásahy, podľa nich to nemá v slovenskej polícii čo robiť. "Neprimerané zásahy policajtov nemajú a nesmú mať miesto v slovenskej polícii. Ochrana života má najvyššiu prioritu, preto je neakceptovateľné, aby príslušníci Policajného zboru akýmkoľvek spôsobom zneužívali svoje právomoci. Našou úlohou je občanov chrániť. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (KR PZ KE) zistil v uvedenom prípade nezrovnalosti, na základe ktorých ihneď kontaktoval Úrad inšpekčnej služby," poznamenal odbor komunikácie Policajného zboru.

Ak vyšetrovanie potvrdí, že došlo k úmrtiu kvôli neprimeranému zásahu, vyvodí polícia dôsledky. "Vzhľadom na to, že v prípade prebieha vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby, je potrebné počkať na výsledky a závery vyšetrovania. Prezident Policajného zboru dal riaditeľovi KR PZ KE pokyn, aby pripravil podklady, ktoré budú využité na preškolenie vykonávania služobných zákrokov a používanie donucovacích prostriedkov v súlade so zásadami primeranosti, ako aj ďalších opatrení, ktoré z týchto podkladov vyplynú. Ak vyšetrovanie potvrdí, že k úmrtiu došlo v dôsledku neprimeraného zákroku, budú vyvodené okamžité dôsledky," dodala polícia.