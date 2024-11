TOP 10 najväčších platiteľov daní a odvodov na Slovensku: Ktoré firmy odviedli najviac?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Desať najväčších platiteľov daní a odvodov z nefinančného sektora SR odviedlo do rozpočtu v roku 2023 približne 1,6 miliardy eur. Do čela rebríčka sa vrátila spoločnosť Volkswagen Slovakia. Vyplýva to zo štúdie Taxparency 2024 poradenskej spoločnosti BMB Partners Taxand, ktorá prináša prehľad o najväčších firmách s významným prínosom pre verejné financie.

Slovenský Volkswagen odviedol za minulý rok na daniach a odvodoch štátu 279 miliónov. Za ním nasledovala ďalšia automobilka Kia Slovakia s 212 miliónmi eur a Slovnaft so 195 miliónmi eur.

Rebríček TOP 10 najvýznamnejších daňovníkov z nefinančného sektora na Slovensku:

1. VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. (279 mil. eur)

2. Kia Slovakia s. r. o. (212)

3. SLOVNAFT, a.s. (195)

4. Slovenské elektrárne, a.s. (174)

5. U. S. Steel Košice, s.r.o. (150)

6. Železnice Slovenskej republiky (142)

7. Schaeffler Slovensko, s.r.o., Kysucké Nové Mesto a Skalica (116)

8. Slovak Telekom, a.s. konsolidované (111)

9. Lidl Slovenská republika, v.o.s. (109)

10. Continental Matador Rubber, s.r.o. (109)

Mnohé z týchto spoločností nielenže odvádzajú vysoké sumy na daniach, ale sú navyše aj jednými z najväčších zamestnávateľov v krajine a patria medzi firmy, ktoré poskytujú tisíce pracovných miest. Ich vysoké odvody sú tak priamo spojené s rozsiahlym objemom výroby a exportu.

Volkswagen VW Slovakia (Zdroj: TASR)

Najväčší platitelia sú najspoľahlivejší

Analýza poukázala tiež na to, že takmer 70 % z 50 najväčších platiteľov daní na Slovensku má podľa dát finančnej správy najvyššie hodnotenie vysoko spoľahlivých daňovníkov. V celoslovenskom priemere je takých spoločností len niečo cez 20 %. Tieto štatistiky tak ukazujú, že najspoľahlivejší platitelia daní sú tí najväčší, zdôraznila poradenská spoločnosť.

archívne video

Poslanci schválili zdanenie mimoriadnych ziskov energetických firiem (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Pri príprave štúdie sa firmy zúčastnili na prieskume a odpovedali na otázky k Indexu daňovej spoľahlivosti (IDS), ktorý finančná správa na odporúčanie Európskej komisie (EK) zaviedla v roku 2019 a naplno funguje tretí rok. "Až 80 % spoločností v rámci TOP 50 odpovedalo, že ich tento daňový rating zaujíma a považujú ho za dôležitý. Okrem toho 67 % spoločností uviedlo, že sa priamo stretli s využitím daňového ratingu pri hodnotení obchodných partnerov a 40 % respondentov využíva daňový rating pri spracovaní ESG reportu," priblížila BMB Partners.

Finančná správa považuje IDS za proklientský nástroj, ktorého cieľom je posilniť dobrovoľné plnenie si povinností voči štátu. Podobné hodnotenie sa používa v pobaltských krajinách alebo v Maďarsku. "I keď samotné kritériá treba, najmä s ohľadom na veľkosť daňovníka a jeho dobrovoľnú spoluprácu, doladiť, už po troch rokoch ostrej prevádzky je IDS prínosom. Žiaden z daňovníkov z TOP 10 nespadá do hodnotenia C - menej spoľahlivý, čo jasne svedčí o veľmi dobrej daňovej disciplíne a o fakte, že zaslúžene patria do tejto elitnej skupiny top daňovníkov," doplnila poradenská spoločnosť.