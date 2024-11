Pohľad na víkendové ceny palív zabolel: Motoristi opäť natankujú drahšie! O koľko?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Ladanifer)

Kým uplynulý týždeň sa tešili najmä majitelia benzínových áut, z dôvodu výraznejšieho zlacnenia 95-oktánového benzínu z 1,527 na 1,507 eura za liter, teraz sa zrejme pri pohľade na ceny palív nepotešia ani majitelia naftových, ani benzínových áut. Obe palivá totiž v noci z piatka na sobotu zdraželi, a to o 1 cent v porovnaní s minulým týždňom. V prípade nafty ide dokonca o zdraženie o 2 centy.

Aktuálne sa liter benzínu na čerpačke Slovnaft predáva za 1,517 eura, nafta za 1,455 eura za liter. Na benzínke Shell a OMV sú ceny rovnaké - a to 1,519 eura za liter benzínu a 1,459 eura za liter nafty. Najlacnejšie tankujeme na čerpačke Orlen, a to 1,487 eura za liter benzínu a 1,415 eura za liter nafty.

Ceny palív po nočnom zdražovaní v 45. týždni. (Zdroj: Tip čitateľa)

Ceny palív v 45. týždni pred nočným zdražovaním. (Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar)

Benzín klesol, nafta a LPG zdraželi

Ceny pohonných látok sa počas 44. týždňa zmenili pri všetkých najpredávanejších pohonných látkach. Motoristi nakupovali oba druhy benzínov za nižšie ceny, ktoré boli na úrovni zo začiatku októbra. Naopak, nafta zdražela s jednou výnimkou piaty týždeň po sebe. Ceny rástli aj pri skvapalnenom zemnom plyne (LNG) a mierne aj pri skvapalnenom ropnom plyne (LPG). Cena stlačeného zemného plynu (CNG) zostala nezmenená. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Spotrebitelia nakupovali počas 44. týždňa 95-oktánový benzín v priemere za 1,499 eura za liter, v medzitýždňovom porovnaní zlacnel o 1,7 centa. Cena 98-oktánového benzínu bola na úrovni 1,708 eura za liter, čo bolo menej o 1,2 centa. Liter motorovej nafty zdražel o 0,4 centa a predával sa za 1,422 eura. Ostatné pohonné látky zaznamenali medzitýždňovo zvýšenie cien. Plyn LNG sa predával drahšie o 1,2 centa, za 1,685 eura za kilogram a cena LPG nepatrne stúpla o 0,4 centa na 0,736 eura za liter. Cena plynu CNG sa nezmenila a ostala na úrovni 1,553 eura za kilogram.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Z alternatívnych palív sa počas 44. týždňa predával plyn bioLNG v priemere za 2,340 eura za kilogram, medzitýždňovo zlacnel o 6,2 centa. Cena vodíka stagnovala na 21,6 eura za kilogram a elektrická energia, slúžiaca na nabíjanie elektromobilov, zostala pri nabíjaní striedavým prúdom na úrovni 0,41 eura za jednu kilowatthodinu. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka boli tri najpredávanejšie druhy pohonných látok lacnejšie. Cena nafty bola nižšia o 13,7 %, 95-oktánový benzín o 9 % a 98-oktánový benzín o 7,8 %. Cena plynu LNG bola medziročne vyššia o 10,1 % a plynu LPG o 4 %. Naopak, plyn CNG bol oproti rovnakému obdobiu minulého roka lacnejší o 8,6 %.

Aký vývoj očakáva analytik?

V nasledujúcom období by mali byť ceny pohonných látok na čerpacích staniciach stabilné. V 44. týždni zaznamenali očakávaný pokles, pričom lacnejšie ceny benzínu boli aj z dôvodu znižujúcich sa marží rafinérií pri tomto produkte, naznačujúc nízky dopyt po benzíne. Uviedol to analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.

"V súčasnosti zatiaľ nevidíme výrazné pohyby v cenách ropy, čo bude znamenať stabilitu cien do ďalších týždňov na čerpacích staniciach," zhodnotil Menky. Doplnil, že ceny ropy mierne poklesli z dôvodu odvetného útoku Izraela na Irán, ktorý necielil na ropnú ani jadrovú infraštruktúru, ale skôr na vojenské ciele. Od minulého týždňa jej ceny mierne rástli vďaka mierne lepším dátam prichádzajúcim z Číny. To by mohlo podľa Nemkyho naznačovať, že podporné kroky vlády začínajú mať svoj vplyv na podnikateľský sentiment. Obchodníci začali mierne prehodnocovať očakávaný dopyt do ďalších mesiacov.

(Zdroj: Štatistický úrad)

"Primárne však ceny rástli po oznámení kartelu Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC+), ktorý sa rozhodol predĺžiť dobrovoľné škrty produkcie až do konca decembra, teda o ďalší mesiac, z dôvodu stále nízkych cien z ich pohľadu," priblížil analytik. Na ceny ropy môže mať podľa Menkyho vplyv aj novozvolený prezident USA Donal Trump, ktorý je podporovateľom tradičných foriem energií, ako je ropa a zemný plyn, a zároveň je za dereguláciu odvetví.

"Produkcia Spojených štátov sa tak pravdepodobne do ďalších rokov bude naďalej navyšovať, čo môže znamenať lacnejšie ceny na burze do ďalších rokov. Dlhodobý efekt môže byť aj v zavedení nových taríf, ktoré budú mať vplyv na svetový obchod aj svetovú ekonomiku mierne negatívny, a môžu tak ovplyvniť stranu dopytu, ktorá by taktiež prispela k lacnejším cenám ropy," uzavrel. Dodal, že Donald Trump môže výrazne zasiahnuť aj do vojenských konfliktov medzi Izraelom a Hamásom, Hizbaláhom a Iránom, ale tiež do konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom, čo by znamenalo zvýšenie geopolitickej prirážky a, naopak, by to stálo za vyššími cenami.

A čo ceny palív v Európe?

Slovensko sa naďalej nachádza v lacnejšej polovici Európy, čo sa týka cien benzínu. S priemernou sumou 1,499 eura sa ale radíme medzi krajiny s najdrahším benzínom v rámci okolitých krajín. Lacnejšie, ako u nás už tankujú aj v Rakúsku, kde liter benzínu stojí 1,481 eura. Lacnejšie tankujú aj v Maďarsku, kde je cena za liter benzínu 1,475 eura, ale aj v Česku 1,416 eura a v Poľsku 1,408 eura. A čo v prípade obľúbených dovolenkových destinácií?

(Zdroj: oPeniazoch)

Napríklad, vôbec najlacnejší benzín v rámci Európskej únie je v Bulharsku, liter stojí 1,254 eura. Naopak, v Chorvátsku zaplatia Slováci za liter benzínu viac, ako na Slovensku, a to 1,54 eura. Drahší benzín je aj v obľúbenom Taliansku, kde je jeden z najdrahších benzínov. Liter sa pohybuje za 1,756 eura za liter. Vôbec najdrahší benzín v rámci EÚ je v Dánsku, motoristi tu za liter zaplatia 1,915 eura.

Naopak, naftu máme stále jednu z lacnejších v rámci EÚ. Ba dokonca naftu tankujeme na Slovensku jednu z najlacnejších vrámci okolitých štátov, a to za priemernú sumu 1,422 eura. Lacnejšia je v Česku, a to na úrovni 1,361 eura za liter a v Poľsku, kde liter stojí 1,419 eura. Drahšia nafta, ako na Slovensku, je v Maďarsku, kde motoristi zaplatia 1,488 eura za liter a v Rakúsku 1,499 eura za liter. V prípade dovolenkových destinácii je lacnejšia nafta napríklad v Španielsku, za liter motoristi zaplatia 1,391 eura za liter, ale aj v Bulharsku - 1,233 eura za liter. Drahšia nafta od nás je v obľúbenom Chorvátsku - 1,517 eura za liter či Taliansku - 1,632 eura za liter. Najdrahšiu naftu tankujú Íri, a to za 1,664 eura za liter.

(Zdroj: oPeniazoch)

(Zdroj: oPeniazoch)

Kompletný prehľad o cenách pohonných hmôt nájdete na stránke O peniazoch.