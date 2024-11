Minister Tomáš sa po kritike ostro pustil do Holečkovej: Slová o klamstve! TAKTO je to s príspevkom pre celiatikov

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Erik Tomáš, sa vyjadril k tvrdeniam nezaradenej poslankyne Martiny Holečkovej, ktorá jeho reformu posudkovej činnosti označila za necitlivý zásah do života zdravotne znevýhodnených občanov a uviedla, že pri pripravovanej reforme posudkovej činnosti chce zobrať minister celiatikom príspevok na stravovanie vo výške 610 eur ročne. Podľa ministra však Holečková šíri nepravdivé informácie a reformu posudkovej činnosti nesprávne interpretuje.

„Poslankyňa Holečková opäť klame, politikárči a prejavuje obrovskú nekompetentnosť,“ uviedol minister Tomáš. Podľa jeho vyjadrení je reforma výsledkom 14 mesiacov práce odbornej skupiny zloženej z viac než 30 expertov, ktorí zastupujú záujmy zdravotne znevýhodnených osôb. Do prípravy boli zapojené aj všetky relevantné organizácie vrátane Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenského fóra osôb so zdravotným postihnutím a Úradu verejného ochrancu práv. „Všetky pripomienky týchto organizácií boli zapracované,“ dodal Tomáš.

„Kompenzačné príspevky poskytované rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny nemajú byť viazané na konkrétnu diagnózu, ale budú slúžiť na kompenzáciu zníženia fyzickej, či mentálnej funkčnosti organizmu. Zároveň sa prihliada aj na sociálny aspekt. Preto o konkrétnom posudku rozhodne spolu lekár i sociálny pracovník, pričom dôraz sa bude klásť na sociálnu časť posudku,“ objasnil minister.

Holečková ministra vyzvala, aby návrh upravil

Holečková kritizovala Tomáša za to, že nová reforma posudkovej činnosti chce zobrať celiatikom finančné príspevky na diétne stravovanie, ktoré sú v súčasnosti vo výške 50,86 eura mesačne. Ministra práce vyzvala, aby návrh upravil a nerušil tieto finančné príspevky. Zdôraznila, že celiatický chlieb stojí šesť až sedemnásobne viac ako bežný chlieb, pričom v čase masívneho zdražovania by malo zrušenie finančného príspevku negatívne dôsledky pre mnohých ľudí trpiacich celiatickým ochorením.

Riaditeľka odboru komunikácie MPSVR Karolína Ducká spresnila, že reforma posudkovej činnosti je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, pričom jej finálna podoba ešte nie je uzavretá. Pripomienky, ktoré mali k reforme Úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, Slovenské fórum osôb so zdravotným postihnutím i Úrad verejného ochrancu práv MPSVR odstránilo, pričom zdôraznilo, že sociálni partneri nemali na pondelkovom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady žiadne výhrady.

V reakcii na tvrdenie Holečkovej, že vláda neberie do úvahy potreby celiatikov, minister Tomáš upozornil na plánované zníženie DPH na celiatické potraviny na 5 % v rámci zákona o štátnom rozpočte. Cieľom je podľa ministra zmierniť finančnú záťaž pre celiatikov, ktorí musia nakupovať potraviny výrazne drahšie ako bežné potraviny.