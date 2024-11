Slovensko dopláca na zanedbanú prevenciu: Odvrátiteľné hospitalizácie stoja štát desiatky miliónov!

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Na Slovensku sa minulý rok hospitalizovalo viac ako 30-tisíc pacientov s ochoreniami, ktorým by bolo možné predísť lepšou životosprávou, kvalitnejšou ambulantnou starostlivosťou či vhodnou domácou liečbou. Vyplýva to z analýzy Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).

Počet týchto odvrátiteľných hospitalizácií dosiahol v minulom roku najvyššiu úroveň od roku 2019, čo viedlo k rekordným nákladom presahujúcim 60 miliónov eur. Priemerná suma na jednu takúto hospitalizáciu je odhadovaná na približne 2-tisíc eur, čo predstavuje značnú záťaž pre zdravotníctvo i štátny rozpočet.

Analýza ISA identifikovala niekoľko hlavných faktorov, ktoré prispievajú k nadmernému počtu pacientov končiacich v nemocniciach. Medzi kľúčové príčiny patrí nedostatok prevencie a včasnej diagnostiky, ktorá by mohla zabrániť rozvoju vážnejších štádií ochorení.

Taktiež je čoraz zjavnejšie, že dostupnosť špecializovanej ambulantnej starostlivosti na Slovensku nie je postačujúca. Pacienti, ktorí nemajú prístup k odborným ambulanciám alebo čakajú príliš dlho na vyšetrenia, sa častejšie dostávajú do nemocníc. Okrem toho zohráva významnú úlohu aj slabá informovanosť o možnostiach domácej liečby, ktorá často vedie k zbytočným hospitalizáciám.

Čo by sa malo zlepšiť

Na zníženie počtu odvrátiteľných hospitalizácií a zlepšenie zdravia obyvateľov Slovenska predstavil ISA súbor konkrétnych opatrení. Prvým krokom má byť posilnenie podpory zdravého životného štýlu, čo je úloha pre Úrad verejného zdravotníctva a Regionálne úrady verejného zdravia. Tieto inštitúcie by mali viac investovať do osvetových kampaní a vytvárať podmienky na podporu preventívnych opatrení.

Dôležitým riešením je aj systematické investovanie do prevencie prostredníctvom národných programov, ktoré by podporili budovanie infraštruktúry pre prevenciu. Zvýšená osvetová činnosť a dostupnejšie preventívne programy majú pomôcť obyvateľom lepšie porozumieť významu preventívnej starostlivosti a umožniť im ľahší prístup k službám.

Jedným z kľúčových návrhov ISA je aj vytvorenie integrovaných centier liečby, kde by pacienti mohli na jednom mieste využívať viacero zdravotníckych služieb. Takéto centrá by prispeli k zlepšeniu spolupráce medzi ambulanciami, nemocnicami a vedecko-výskumnými inštitúciami, čím by sa zvýšila efektívnosť zdravotnej starostlivosti a skrátili čakacie doby. Implementácia týchto opatrení má potenciál nielen znížiť počet zbytočných hospitalizácií, ale aj dlhodobo zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Slovenska.