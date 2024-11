Danko chce na školách zakázať netradičnú sexuálnu orientáciu: Hrozí 30-tisícovými pokutami

Dagmar Kramplová a Andrej Danko predložili s ďalšími dvoma poslancami do parlamentu návrh zákona (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

Poslanci Národnej rady (NR) SR Rudolf Huliak, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský predložili do parlamentu návrh zákona, ktorým chcú doplniť školský zákon. Návrh zákona, ktorý je aktuálne v prvom čítaní, zavádza explicitné vymedzenie pojmu „netradičná sexuálna orientácia“. "Pod týmto pojmom sa rozumie akákoľvek sexuálna orientácia, ktorá sa odchyľuje od tradičného chápania vzťahu medzi mužom a ženou," píše sa v návrhu.

Novela ďalej zavádza prísny zákaz akejkoľvek propagácie, šírenia alebo podpory myšlienok a názorov týkajúcich sa netradičných sexuálnych orientácií a rodových identít v prostredí škôl a školských zariadení. "Tento zákaz je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že vzdelávací proces nebude slúžiť ako nástroj na šírenie ideológií, ktoré by mohli byť v rozpore s biologickou identitou jednotlivca, čo znamená, že všetky vzdelávacie a výchovné aktivity musia rešpektovať tradičné hodnoty spoločnosti," píšu poslanci. Podľa nich návrh reflektuje na požiadavky rodičov a zákonných zástupcov na ochranu svojich detí pred obsahmi, ktoré považujú za nevhodné alebo škodlivé

Ak zriaďovateľ ustanovania zákona poruší, Ministerstvo školstva mu uloží pokutu až do výšku 30-tisíc eur. Tá má byť splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. "Pokutu možno uložiť aj opakovane. Vo výške pokuty sa zohľadní závažnosť, trvanie a následky vykonávania činností," píše sa v poslaneckom návrhu. Zriaďovateľ bude zároveň po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť ukončenie činnosti, za ktorú mu bola pokuta uložená. Zákon má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2025.

Podľa Vašečku má zákon zle postavené parametre

Richard Vašečka, ktorý je podpredsedom Kresťanskej únie, ale do parlamentu kandidoval za hnutie Slovensko Igora Matoviča, v pondelok v parlamente reagoval, že by asi návrh poslal do druhého čítania. "Zároveň ale poviem, že ak by sme mali druhé čítanie a hlasovali by sme o definitívnom znení tohto návrhu zákona tak ako je, tak by som ho nepodporil," dodal s tým, že podľa neho má zákon zle nastavené parametre a aj keď má dobrú myšlienku, s ktorou súhlasí, podľa neho ide „s bubnom na zajace". Podľa neho môže miasť.

V pléne pripomenul aj to, že v minulosti Danko nezahlasoval za jeho novelu zákona, ktorá by sa zaoberala informovaným súhlasom rodičov, pretože nebol dosť komplexný. "Tak potom neviem, ako by som nazval tento návrh. To, čo chcete dosiahnuť týmto zákonom, nedosiahnete," dodal. „To, čomu sa návrh v rozsahu najviac venuje, je pokuta až do výšky 30-tisíc eur a to aj opakovane," pokračuje. Podľa neho sú takéto pokuty likvidačné alebo vážne poškodzujúce chod školy. "Nemyslím si, že toto je cesta," uviedol s tým, že zákon bude treba "zbúrať a odznova postaviť".

Ak by zákon prešiel, zrejme by to neostalo bez odozvy zo strany Európskej komisie. Dôvodom je, že pre podobnú legislatívu žaluje na Súdnom dvore Európskej únie susedné Maďarsko.