TAJNÁ akcia na východe Slovenska: V Košiciach pristál ukrajinský prezident Zelenskyj! Prísne opatrenia a manévre

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/Jacob King/Pool Photo via AP)

Košice zažili v utorok sprísnené opatrenia kvôli tajnému pristátiu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na tamojšom letisku. Infromoval o tom portál noviny.sk. Ako ďalej priblížil, lietadlo s ukrajinskými insígniami pristálo v utorok o 19.29 h po príchode z Reykjavíku.

Zelenskyj sa však na Slovensku nezdržal, ale iba tadiaľto prechádzal, pretože jeho cieľom bolo mesto Užhorod na Zakarpatskej Ukrajine, kde mal na nasledujúci deň naplánovaný program. Jeho tranzit od Koších po Vyšné Nemecké a Užhorod zabezpečovali policajné akcie a všetko malo prebehnúť bez problémov.

archívne video

Prezentácia Plánu víťazstva poslancom a ukrajinskej komunite. (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Akciu potvrdilo aj Ministerstvo vnútra (MV) SR. "Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR dňa 29. 10. 2024 zabezpečoval bezpečnostné opatrenia počas tranzitu delegácie Ukrajiny cez územie SR. Spôsob, taktika a rozsah poskytovania bezpečnostných opatrení spadajú pod utajované skutočnosti," uviedol rezort vo vyjadrení.