Obrovský strach obyvateľov! Dievča v Banskej Bystrici mal prenasledovať muž s nožmi: Všetko je inak?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V jednej zo skupín na sociálnej sieti sa objavil príspevok, ktorý varoval pred nebezpečným mužom. Ten mal v nedeľu približne o 22:40 nastúpiť na Štefánikovom nábreží na autobus číslo 7 v smere na Internátnu ulicu.

"Muž si sadol oproti kamarátke a vytiahol dva nože, ktoré si následne začal utierať a čistiť. Kamarátka si ho chcela natočiť alebo odfotiť, ale hneď, ako si to všimol, si to odložil do vreciek a natiahol si na ruky gumené rukavice. Kamarátka sa vzdialila na koniec autobusu, že ide vystúpiť. Muž sa postavil tiež a chcel vystúpiť," stojí v príspevku.

To však nemalo byť to najhoršie. Dievča totiž na zastávke nevystúpilo, avšak muž áno. Následne sa za autobusom rozbehol. "Hneď ako si všimol, že tam je sám a ona nevystúpila, tak sa rozutekal za autobusom. Odvtedy ho už nevidela. Vystúpila pri Kauflande v mestskej časti Radvaň a bežala domov," dodal auto príspevku.

Pôvodný príspevok, ktorý varuje pred nebezpečným mužom sa objavil vo viacerých komunitných skupinách, avšak po chvíli zmizol. Mnohí ho však začali šíriť ďalej. Podľa obyvateľov môže ísť o poplašnú správu. Polícia takýto prípad neeviduje. "Polícia v Banskej Bystrici takouto informáciou nedisponuje a doposiaľ nebol na políciu podaný žiadny podnet," poznamenala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.