Novele trestných kódexov nepredchádzala žiadna diskusia, uvádza Kolíková

BRATISLAVA - Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) súhlasí s potrebou zmeny trestnej politiky a zavedenia tzv. restoratívnej justície. Odmieta však spôsob, akým minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) presadil novelu trestných kódexov najmä preto, že jej nepredchádzala žiadna odborná a dlhodobá diskusia. Poslankyňa tiež ocenila vecnú debatu v pléne, ako i to, že je prítomný odvolávaný minister.

"Máme zhodu v tom, že chceme restoratívnu justíciu, a že zmena trestnej politiky bola potrebná," uviedla Kolíková. Súhlasí s rozšírením priestoru pre alternatívne tresty, túto oblasť treba podľa nej reformovať. Kritizuje Suska za nedostatok personálnych kapacít a tiež za to, že sa o zmenách riadne nediskutovalo.

Exministerka pripomenula, že o novele, ktorá sa pripravovala pod jej vedením, sa diskutovalo rok v rámci medzirezortného pripomienkovania. "Dvakrát som dávala na opätovnú diskusiu svoj návrh, pretože ide o zásadnú zmenu trestnej politiky," skonštatovala. Suska kritizuje za to, že prišiel len tak "pod pazuchou" s veľkou novelou, ktorá mení definíciu trestného činu a výšky trestov. "Bolo vám jedno, aký to bude mať dopad. To, že sa množia krádeže, je fakt. Otvorili sa brány väznice, nie sú tu ľudia, ktorí budú dohliadať nad takýmto výkonom trestu," skonštatovala Kolíková v súvislosti s dôsledkami veľkej novely trestných kódexov.

