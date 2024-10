Podpora pre agrosektor bude v ďalších rokoch aspoň na úrovni roka 2024, uviedol Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Najpodstatnejšia je dohoda, že zachováme inštitút štátnej pomoci vo výške, ktorú máme minimálne vo výške na rok 2024 a 2025 a pôjdeme ďalej. To je dohoda, ktorú garantujem ako predseda vlády. Takto budem informovať aj ministra financií, že bude musieť rátať pri tvorbe rozpočtu s touto dohodou do nasledujúcich rokov," spresnil na brífingu predseda vlády. "Pochopiteľne mali sme (na rokovaní) aj iné témy. Bola tu napríklad veľmi zaujímavá myšlienka, nazvime to európskych marží. To je však vec, ktorá by mohla zaujímať budúceho eurokomisára pre obchod o to viac, že by sa ním mohol stať Maroš Šefčovič," poznamenal Fico.

archívne video

Sloboda a Solidarita na tému rok vlády Roberta Fica (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Garancia udržania doterajšej výšky podpôr od premiéra je pre agrosektor podľa Takáčových slov jedna z najpozitívnejších správ za posledné roky. "Deklarácia predsedu vlády a dohoda sú o tom, že už nebudú roky, keď zo štátneho rozpočtu pre pôdohospodársky sektor išiel jeden, či dva milióny eur. Táto deklarácia hovorí o tom, že sektor pôdohospodárstva dostane postupne minimálne tú istú sumu štátnej pomoci, ktorá bola v minulom roku, tento rok a bude aj budúci rok, keď musíme najviac konsolidovať," zdôraznil Takáč. SPPK podľa slov jej predsedu Andreja Gajdoša víta dohodu o garancii výšky poľnohospodárskych podpôr počas mandátu tejto vlády. "Máme radosť z prísľubu, pretože ide v nej o schémy štátnej pomoci, ktoré sú bežné v okolitých členských krajinách EÚ," doplnil Gajdoš.