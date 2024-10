KDH apeluje na ministra, aby začal riešiť situáciu v zdravotníctve

Peter Stachura a František Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičné KDH apeluje na nového ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby akútne začal riešiť situáciu v slovenskom zdravotníctve. Za prioritu považuje uzavretie dohody, ktorou by sa predišlo výpovediam lekárov. Ako prvé treba podľa neho riešiť aj situáciu v ambulantnom sektore. Myslí si, že akútne by sa mal Šaško venovať aj reforme záchrannej zdravotnej služby a zabezpečeniu centrálneho nákupu liekov a zdravotníckeho materiálu. Zároveň volá aj po riešení situácie v trenčianskej nemocnici a odchode jej riaditeľa Michala Plesníka.

"Situácia v slovenskom zdravotníctve je najhoršia za posledné obdobie. Vidíme výpovede lekárov a destabilizáciu systému," skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR František Majerský na stredajšej tlačovej konferencii. Volá preto po riešení situácie. Zároveň apeloval na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby si tému zdravotníctva prisvojil a novému šéfovi rezortu pomohol.

aktuálne video

Tlačová konferencia strany KDH na tému Novela zákona z dielne KDH k preventívnym prehliadkam (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predstavitelia KDH sa na stredajšej tlačovej konferencii venovali aj novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú predložili do parlamentu. Navrhli v nej upraviť počet a obsah preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov. Odmietli tvrdenia, že by boli proti preventívkam. "My v nich chceme len urobiť poriadok," podotkol poslanec Peter Stachura (KDH). Mieni, že návrh z ich dielne dokáže zabezpečiť viac priestoru a miesta u lekárov pre rizikových pacientov. Upozornil pritom na neprimeranú frekvenciu, obsah preventívnych prehliadok. "Prevencia je nesmierne dôležitá, ale nemôžeme ju robiť v takejto miere zdravým ľuďom na úkor chorých pacientov," dodal.

Peter Stachura (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)