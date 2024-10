Záhadná smrť mladého muža (†32)! Otec ho našiel spútaného v ženskom oblečení a s igelitovým vreckom na hlave

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj)

Záhadná smrť sa stala v rodinnom dome v obci Kostolné pri Myjave, informuje TV JOJ. 32-ročný Jaroslav ráno nenastúpil do práce a otec ho tak išiel skontrolovať. Jeho izba však bola zamknutá a musel tak rozbiť sklo na dverách, aby sa dostal dnu. Tam sa mu naskytol desivý pohľad na syna spútaného na stoličke. Otec ihneď privolal záchranárov, no mužovi sa už žiaľ pomôcť nedalo a lekár konštatoval úmrtie.

Prípad si prevzali kriminalisti, pričom mladý muž na sebe údajne nemal žiadne stopy po násilí, no bol spútaný, na sebe mal vraj ženské oblečenie a na hlave igelitové vrecko. Príčinou smrti bolo podľa predbežných informácií udusenie. Ohliadajúci lekár nariadil vykonať súdnoznaleckú pitvu.

archívne video

Nález tela na chodníku v Bratislave (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Otec si to nedokáže vysvetliť

"On bol o stoličku priviazaný opaskom, na rukách putá, na nohách putá, na tvári igelitový sáčok, gumičku, parochňu mal ženskú, ženské boty, veď ja som sa ho zľakol, keď som ho zbadal. Ja som sa ho takto chytil, či je tvrdý a išiel som preč. Ani ten súdny lekár nevedel pochopiť, ako to tak on dokázal urobiť," uviedol pre televíziu otec nebohého.

Policajti na mieste zaistili mobilný telefón a počítače patriace Jaroslavovi. "V danej veci vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície ORPZ v NMNV začal trestné stíhanie pre zločin zabitia," informovala hovorkyňa KR PZ Petra Klenková. "V súčasnej dobe prebiehajú procesné úkony a vzhľadom na okolnosti a citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácie," uzavrela Klenková.