Brutálna vražda vo Veľkých Kapušanoch! Susedia našli dobodanú ženu († 60) pred domom len v nočnej košeli

(Zdroj: gettyimages.com)

VEĽKÉ KAPUŠANY – Košickí kriminalisti boli v nedeľu popoludní privolaní do Veľkých Kapušian, kde našli v nedeľu dopoludnia na dvore pred jedným z rodinných domov bezvládne telo 60-ročnej ženy. Podľa miestnych obyvateľov mala žena na tele viaceré bodné rany a oblečenú len nočnú košeľu.

Susedia urýchlene zavolali pomoc, no už bolo žiaľ neskoro a zranenia, ktoré žene útočník spôsobil, boli nezlučiteľne so životom. Bezvládne telo ležalo pri dverách rodinného domu, v ktorom žena bývala, informuje portál tvnoviny.

Podozrivú osobu polícia zadržala v nedeľu vo večerných hodinách a umiestnili ju do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ košickej kriminálky už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a prečin porušovania domovej slobody.

„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania mala osoba, podozrivá zo spáchania tohto skutku, v doposiaľ presne nezistenom čase neoprávnene vniknúť do interiéru rodinného domu, kde sa voľne pohybovala, a v úmysle usmrtiť poškodenú 60-ročnú ženu ju doposiaľ nezisteným ostrým predmetom najmenej dvakrát bodla do oblasti chrbta a najmenej trikrát do oblasti ruky,“ uviedla polícia.Viac informácií neposkytla, aby nezmarila alebo nesťažila ďalšie vyšetrovanie.