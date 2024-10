VÁŽNA situácia v nemocnici na západe Slovenska! Náhle tam museli zatvoriť lôžkovú časť detského oddelenia

Galantská nemocnica (Zdroj: TASR - Henrich Mišovič )

V Galante sa prednedávnom zatvorila detská pohotovosť a rodičia aktuálne musia riešiť ďalší problém. Galantská nemocnica musela v sobotu zatvoriť detské oddelenia, vrátane príjmovej ambulancie. Informujú o tom tvnoviny.sk s tým, že dôvodom je náhly výpadok zdravotných sestier.

Ako pre nich uviedol hovorca nemocnice Tomáš Kráľ, väčšina z nich ma covid, kvôli čomu nedokázali vyskladať služby tak, aby bolo oddelenie schopné fungovať. Hospitalizovaných pacientov preto museli transportovať do okolitých nemocníc v Dunajskej Strede, v Trnave a v Bratislave.

Oddelenie bude zatvorené až do 20. októbra. Ak počas týchto dní bude dieťa potrebovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, poskytnú ju práve v spomínaných mestách. "My sme zo Šale, budeme musieť chodiť do Trnavy. Čistá katastrofa to teraz bude," vyhlásil jeden z opýtaných rodičov. Druhý hovorí, že zamestnanci by mali byť zastupiteľní, no problémom je, že zdravotných sestier je málo. "Ale to je problém zdravotníctva všeobecne, bohužiaľ," povedal pre tvnoviny.sk ďalší.