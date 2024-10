Vojna v súdnictve graduje! Odštartovali to zvieratá v budove súdu a platené voľno: KRITIKA, je to zhýralé

Budova Najvyššieho správneho súdu SR (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Situácia v súdnictve zostáva napätá. Podpredsedníčka Súdnej rady SR Ayše Pružinec Eren a sudkyňa Správneho súdu v Bratislave Dana Jelinková Dudzíková uviedli, že existujú pochybnosti o správnosti hospodárenia Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR a skritizovali nové benefity jeho zamestnancov, ktoré zahŕňajú aj možnosť priniesť si do práce zviera. NSS ich vyjadrenia vníma ako pokus o jeho dehonestáciu. Členky Rady SR neostali ticho a na vyjadrenia vedenia NSS SR ihneď zareagovali.

Prezident P. Pellegrini odvolal dvoch členov Súdnej rady SR (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Medzi členkami Súdnej rady SR a Navyšším správnym súdom to vrie. Začalo sa to tým, že Ayše Pružinec Eren a Dana Jelinková Dudzíková zo Súdnej rady SR označili sudcov Najvyššieho správneho súdu SR pochádzajúcich z iných právnických povolaní za „ľudí z ulice“, spochybnili ich psychickú sposobilosť, obvinili ich z „flagrantného pochybenia“ pri ostatnom výberovom konaní na miesta sudcov NSS SR a spochybnili tiež hospodárenie Kancelárie NSS SR.

Najvyšší správny súd SR to nenechal len tak a okamžite jeho vedenie zareagovalo. To vyhlásilo, že s ich obvineniami a narážkami nesúhlasia a vnímajú to ako pokus o dehonestáciu NSS SR a spochybnenie integrity jeho sudcov. Dodali, že zámienkou pre ostatný útok na NSS SR z ich strany bola úprava zamestnaneckých benefitov v kolektívnej zmluve, ktorú uzavrela Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR s tunajším odborovým zväzom justície.

"Predmetom dohody sociálnych partnerov bolo poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy zamestnancovi alebo sudcovi v deň jeho narodenín a v prvý školský deň, keď dieťa zamestnanca alebo sudcu nastupuje do prvého ročníka základnej školy, a tiež umožnenie zamestnancovi a sudcovi mať na pracovisku spoločenské zviera za stanovených podmienok," priblížili. Odmietajú tiež tvrdenia spochybňujúce psychickú spôsobilosť sudcov NSS SR tým, že pri výberovom konaní nemuseli prejsť tzv. psychotestami. V súvislosti s hospodársnosťou NSS SR avizovalo vedenie plánovanú kontrolu a kontrolný audit, ktorý ukáže skutočnosť.

Budova Najvyššieho správneho súdu SR (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Reakcia členiek Súdnej rady SR, poukázali na prejav zhýralosti a odtrhnutie sa od reality

Členky Súdnej rady museli zareagovať na tvrdenia vedenia NSS SR. "V prvom rade sa dôrazne ohradzujeme voči tomu, že motívom pre realizáciu našej slobody prejavu boli emócie nenávisti, škodenia alebo dokonca až závisti," uvádzajú v spoločnom vyhlásení. Dodali, že motívom bola prítomnosť zvierat v budove súdu, čo podľa nich výrazne znižuje dôveryhodnosť justície a odhaľuje odtrhnutosť súdu od reality. Poukazujú na to, že prítomnosť domácich miláčikov na pracovisku nemá nič spoločné s profesionalitou a odbornosťou, ktoré by mali byť základnými piliermi súdnictva. "Proti tomuto záveru sa v tlačovej správe nenachádzal žiaden protiargument," dodali.

Vyhlásili, že výdavok zo štátneho rozpočtu v podobe preplatenia mzdy z dôvodu narodenín sudcov a zamestnancov a voľno považujú za prejav zhýralosti, odtrhnutia od reality, najmä z pohľadu konsolidácie verejných financií. "Môže tak vzniknúť obraz, že justícia ako celok je finančne zabezpečená nad primeranú mieru, a že pomery, ktoré panujú na najvyššom správnom súde, sú bežným javom a štandardom výkonu súdnictva," dodávajú.

Podpredsedníčka Súdnej rady SR Ayše Pružinec Eren (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Za ďalší sporný bod považujú organizovanie filmových premietaní pre zamestnancov a sudcov priamo v budove súdu. "Z nášho pohľadu sa tak budova súdu mení na multifunkčné centrum – od zábavy v podobe zoocentra až po kino. A to je jav, ktorý kriticky komentujeme a odsudzujeme," pokračujú v kritike.

Žiadajú zodpovedanie otázok, na ktoré nedostali odpovede

Jelinková Dudzíková sa preto vedenia pýta na zodpovedanie viacerých otázok, na ktoré nedostali odpovede. Situácia vyvoláva množstvo otázok právneho charakteru, vrátane kompetencie vedúcej kancelárie NSS rozhodovať o prítomnosti zvierat, kto má o tom konečné slovo, či voči tomu možno podať nesúhlať alebo či poznajú zdravotné údaje všetkých osôb na súde, či netrpia napríklad alergiami.

Sudkyňa Správneho súdu v Bratislave Dana Jelinková Dudzíková (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Pýta sa tiež, že čo hovorí nájomná zmluva a predpisy o držaní zvierat v úradných budovách, zmluva o upratovaní, predpisy mestskej časti Bratislavy, či ako sa zabezpečujú veterinárne kontroly a čo na to hovorí Sloboda zvierat. Zároveň sudkňyna podotkla, že na budove súdu je označenie pre zákaz vstupu pre psov/zvieratá. "Má to znamenať, že tento zákaz neplatí pre všetkých rovnako? Je potom takýto stav v súlade s rovnakým zaobchádzaním," pýta sa.

Súdna rada upozorňuje na dojem elitárstva

Členkyne Súdnej rady upozorňujú, že takéto praktiky môžu viesť k vytváraniu dojmu elitárstva medzi sudcami a zníženiu dôvery verejnosti v súdny systém. Zdôrazňujú, že žiadny súd ani sudca by nemal používať imunitu voči kritike a že na budovaní dobrej povesti treba neustále pracovať.

"Tak, ako iné novovzniknuté súdy, aj Najvyšší správny súd SR, si musí získať dôveru verejnosti a aj kolegov – sudcov. Neschopnosť nazerať na pomery na súde očami nezávislého pozorovateľa zvonka a namiesto vecnej komunikácie použiť manipulatívne techniky emočného charakteru citového vydierania nie je naplnením komunikácie, po ktorej tlačové vyhlásenie volá," konštatujú na záver.