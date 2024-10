AKTUÁLNE Šutaj Eštok premiérovi predstavil náhradu za Dolinkovú! TOTO má byť nový minister zdravotníctva

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"V slovenskom zdravotníctve pracujú vynikajúci lekári a zdravotné sestry, ktorí roky zápasia s nedostatočným financovaním. Rozvrat financií určených pre zdravotníctvo sa naplno prehĺbil počas katastrofálneho manažovania pandémie, kedy financie, ktoré mohli byť efektívne použité pre naše zdravotníctvo skončili vybuchnuté v ´atómovkách´. Trváme na tom, aby bola zdravotná starostlivosť aj napriek nutnému šetreniu prioritou číslo jedna. Hlas sa preto na túto pozíciu rozhodol nominovať človeka, ktorého úlohou bude nastaviť efektívny manažment a financovanie rezortu," uviedol Šutaj Eštok.

Minister vnútra uviedol, že Kamil Šaško je uznávaný odborník s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva. "Vďaka svojmu ekonomickému a manažérskemu vzdelaniu na London School of Business and Finance a dlhoročnej praxi v obore prinesie do svojej funkcie kombináciu strategického myslenia a praktických zručností. S jeho jasnou víziou a dôrazom na efektívne riadenie si získal plnú dôveru HLASu ako aj koaličných partnerov," povedal.

"Verím, že dokáže pokračovať v dôležitých projektoch, komunikovať so zdravotníkmi a priniesť riešenia, ktoré zabezpečia lepšie podmienky pre zdravotníkov a kvalitnejšiu starostlivosť pre pacientov na Slovensku," dodal.

Dolinkovej poďako val za jej obetavú prácu na poste ministerky zdravotníctva. "V náročných časoch, dokázala napraviť zbabranú optimalizáciu siete nemocníc, spustiť výstavbu nemocníc v Martine a Banskej Bystrici, ako aj začať rekonštrukcie siedmich veľkých nemocníc. Pod jej vedením sa podarilo umožniť 150 novým medikom štúdium a prax v nemocniciach, vyčleniť financie pre 100 nových ambulancií a riešiť situáciu nemocníc v Ružinove a na Rázsochách," povedal.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková v piatok informovala, že podáva demisiu. Zdôvodnila to tým, že necíti podporu na presadzovanie svojich cieľov a opatrení na zlepšenie zdravotníctva. Včera sa stretla s prezidentom Petrom Pellegrinim, ten však zatiaľ Dolinkovej demisiu prijať odmieta, urobiť tak chce až po tom, ako bude oznámené meno jej nástupcu. Dovtedy má Dolinková pokračovať v práci.