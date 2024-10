Huliak má po páde zo stoličky v STVR zdravotné ťažkosti: Podľa Danka behá po lekároch! REAKCIA televízie

(Zdroj: Repro foto FB/Adolf Snehuliak)

K hrozivému pádu, ktorý nastal po vysielaní diskusnej relácie O 5 minút 12, sa Huliak vyjadril pre Nový Čas. Považuje za absolútne neprípustné, aby z verejnoprávnej televízie unikli kompromitujúce materiály tohto charakteru. Podľa jeho slov nemožno prirovnávať incident ku štandardnému spôsobu pádu zo stoličky z nepozornosti. Myslí si, že pódium nebolo zaistené, čo má potvrdzovať uniknutý videozáznam.

"Od tohto incidentu pociťujem bolesti hlavy a tŕpnutie v hornej časti krčnej chrbtice. V prípade, že tieto problémy budú pretrvávať, vyhľadám lekársku pomoc," prezradil v pondelok denníku. Dodal, že STVR by mala zo strany vedenia zabezpečiť zmluvu o mlčanlivosti pri nástupe zamestnanca do zamestnania. Poukázal na to, že uniknutý interný záznam bol poskytnutý súkromnému účtu na sociálnej sieti, ktorý dlhodobo predstiera jeho identitu.

V pondelok popoludní počas tlačovej konferencie informoval šéf SNS Andrej Danko, že poslanec Huliak kvôli pádu "behá po lekároch". Dodal, že od STVR očakáva ospravedlnenie a vysvetlenie, čo bolo príčinou incidentu a ako je možné, že sa zábery jeho pádu dostali na verejnosť.

Reakcia STVR k situácii

"Vzniknutá situácia nás ľudsky mrzí, s poslancom Rudolfom Huliakom sme komunikovali a veríme, že nešťastný pád v štúdiu mu nespôsobil vážnejšie zdravotné problémy," uviedla v stanovisku Andrea Pivarčiová, poverená vedením Sekcie marketingu a komunikácie STVR. Zároveň zdôraznila, že bezpečnosť hostí a zamestnancov STVR je pre nich prvoradá. "Z tohto dôvodu situáciu prešetrujeme a realizujeme kroky, aby sme podobným udalostiam v budúcnosti zamedzili. Aktuálne preverujeme systém bezpečnosti modulárnych prvkov, z ktorých sa skladá štúdiová scéna," priblížila Pivarčiová.

To, že záber, ktorý nebol odvysielaný v priamom prenose, unikol na verejnosť, je z ich pohľadu neprípustné a sľubujú tento incident dôsledne prešetriť. "Zároveň v súčasnosti obnovujeme licenciu pre softvér, ktorý zabezpečuje kontrolu voči úniku citlivých dát. Platnosť tejto zmluvy vypršala v roku 2023," konštatovala na záver.