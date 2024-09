Veľká razia v nočnom podniku: Po škandalóznych vyjadreniach svedkov prehovorila POLÍCIA! Pre TOTO nabehli do klubu

Ilustračné foto (Zdroj: TASR – Jakub Kotian)

Potom, ako sa v médiách objavili vyjadrenia ľudí, ktorí mali na vlastnej koži zažiť nočnú raziu v bratislavskom klube, poskytla detailné informácie k nočnej akcii aj polícia. Tá potvrdila, že v sobotu 28. septembra sa krátko pred 00.30 h v jednom z podnikov v centre Bratislavy uskutočnila súčinnostná akcia, na ktorej sa na základe žiadosti príslušníkov Finančnej správy Slovenskej republiky, zúčastnili okrem mobilnej jednotky Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru aj policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. „Akcia bola zameraná na kontrolu vydávania príjmových dokladov ako aj problematiku e-kasy, pričom policajti prvého bratislavského okresu sa zamerali na odhaľovanie násilnej ako aj drogovej trestnej činnosti,“ uviedla polícia.

Počas doby trvania akcie boli podľa ich slov na viacerých miesta v priestoroch podniku zaistené plastové vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky. „Vrecká policajti zaistili u viacerých osôb, ale napríklad aj na DJ-skom pulte či na tanečnom parkete, kam ich návštevníci podniku odhodili po príchode policajtov. Pravdepodobnú prítomnosť omamných a psychotropných látok vo vreckách na mieste označili aj služobné psy, špecializované na odhaľovanie omamných a psychotropných látok,“ tvrdí polícia. Zaistené predmety boli následne zaslané Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru k ďalšiemu expertíznemu skúmaniu.

Tiež uviedli, že počas priebehu celej akcie bolo skontrolovaných viacero osôb, pričom celkovo päť osôb bolo obmedzených na osobnej slobode a eskortovaných na policajné oddelenie, za účelom vykonania ďalších procesných úkonov. „Zo strany povereného príslušníka Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky v piatich prípadoch. Po vykonaní potrebných úkonov boli osoby prepustené na slobodu,“ informovala. „Vyšetrovanie naďalej pokračuje, vyvodením trestno právnej zodpovednosti voči konkrétnym osobám sa policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I naďalej zaoberajú,“ dodala.

Stáli tvárou k stene, nemohli ani zložiť ruky

Návštevníci klubu pre Startitup uviedli negatívnu skúsenosť, keď otočení čelom k stene museli stáť zhruba 2,5 hodiny. „Boli sme vo Waxe, rozprávali sa s kamošmi, pili sme pivo, keď zrazu krik, hudba prestala, svetlá sa rozsvietili a všetci sme dostali príkaz dať ruky nad hlavu a ísť k stene. Všetci sme sa rozostavili a nastalo ticho. Nemohol si sa ani poškriabať, otočiť hlavou, sledovali nás, ruky mi tŕpli, ale museli ostať nad hlavou. Jeden z policajtov na mňa zavrčal: ‚Čo sa otáčaš, nejaký si nervózny, ne?‘,“ opísal jeden z nich. „Za najrozkošnejší moment považujem snahu policajta hovoriť na Gruzínca síce po slovensky, ale zato veľmi pomaly, aby mu rozumel,“ uviedol ďalší.

O policajnú raziu sa zaujíma aj primátor Bratislavy Matúš Vallo. "Keď som sa dozvedel o piatkovej razii v klube WAX2, požiadal som svojich kolegov, aby preverili jej priebeh. Dôrazne budem od kompetentných žiadať vysvetlenie, aký bol na ňu dôvod a za akých okolností podnet na raziu vznikol. Obdobné demonštrácie sily si totiž pamätáme z 90-tych rokov a verím, že dnes si už nikto nemôže myslieť, že by Finančná správa mala ísť kontrolovať vydávanie bločkov zákazníkom s desiatkami kukláčov a dve hodiny držať návštevníkov klubu opretých o stenu s rukami nad hlavou. Akým právom? Nerobme, prosím, z hudobných klubov v našom meste miesta kriminality, keď zároveň štát nezvláda riešiť kriminalitu na iných miestach, na ktorú dlhodobo aj naši obyvatelia upozorňujú," uviedol. "Nepomôže to dôveryhodnosti žiadnej zúčastnenej policajnej zložky a zbytočne traumatizuje ľudí, ktorí sa v dobrej viere a s dobrým úmyslom prídu do klubu baviť," dodal.