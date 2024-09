Polícia obvinila muža, ktorý v Trenčíne napadol päť žien

Ilustračné foto (Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Tri ženy, 62-ročnú, 40-ročnú a 33-ročnú obvinený bez dôvodu udrel do oblasti tváre, 34-ročnú ženu napadol zovretou päsťou do ramena. Piatu, 30-ročnú ženu sa snažil udrieť o niekoľko ulíc ďalej, no tá sa úderu stihla vyhnúť. Potom sa jej začal vulgárne vyhrážať, že ak pôjde ešte raz okolo, tak ju zabije," opísali policajti.

🤬👮 POČAS JEDNÉHO RÁNA NAPADOL VIACERO ŽIEN 🤬👮 👮 Polícia v Trenčíne sa zaoberá prípadom výtržníctva. 🤬 V utorok ráno v... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Friday, September 27, 2024

Jednej z poškodených žien muž podľa nich spôsobil drobné zranenia, ktoré si vyžiadali jej jednorazové ošetrenie v nemocnici.

Muža policajná hliadka v krátkom čase obmedzila na osobnej slobode a následne umiestnila do cely policajného zaistenia. "Poverený príslušník Policajného zboru podal podnet na jeho väzobné trestné stíhanie. O jeho ďalšom osude rozhodne súd," dodali policajti.