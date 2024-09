Vojna pokračuje: Hlas-SD sa postavil Dankovi! Hlasoval s opozíciou, šéf SNS hovorí o porušení koaličnej zmluvy

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Namiesto toho, aby sa vzťahy medzi stranami SNS a Hlas-SD začali dávať do poriadku, tak sa zhoršujú. Silný úder im zasadilo najnovšie dianie týkajúce sa opozičnej poslankyne z radov PS Lucie Plavákovej, ktorú dal Andrej Danko vykázať z rokovacej sály pre nálepky na notebooku. Poslankyňa však podala námietku a prekvapivo uspela. Okrem opozície sa na jej stranu postavil totiž aj Hlas-SD.

Hlas podporou námietky Plavákovej závažne porušil koaličnú zmluvu, tvrdí Andrej Danko (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Parlament aj vďaka strane Hlas-SD vyhovel námietke poslankyne Lucie Plavákovej proti postupu Andreja Danka. Proti boli len Smer-SSD a SNS. To vlialo ďalší olej do sporu medzi SNS a Hlasom. Šéf národniarov hovorí o podraze a porušení koaličnej zmluvy. "Boli ste svedkom prvého politického podrazu Hlasu, pretože koaličná zmluva jasne hovorí, že poslanci Hlasu nemohli hlasovať za opozičný návrh. Došlo k hrubému porušeniu koaličnej zmluvy," povedal Danko. Je to prvé hlasovanie, keď Hlas priamo zabezpečil víťazstvo PS," dodal.

Strana Hlas-SD sa oficiálne zatiaľ k slovám predsedu SNS nevyjadrila. Poslanec Samuel Migaľ (Hlas-SD)však skonštatoval, že nerozumie návrhu o vykázaní Plavákovej z rokovacej sály. "Ja už som čakal zo strany SNS, že už iba príde návrh na zadržanie notebooku pani Plavákovej," povedal.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Danko po slovnej prestrelke v stredu dopoludnia vykázal Plavákovú z rokovacej sály. Odvolával sa na rokovací poriadok, podľa ktorého je do pléna zakázané nosiť materiály propagujúce "politickú stranu alebo politické hnutie alebo šíriace reklamu". Prekážalo mu, že má na počítači nálepky propagujúce LGBTI hnutie. Plaváková podala námietku, ktorej poslanci aj pričinením Hlasu-SD vyhoveli.

Koalícia sa pritom už niekoľko dní zmieta vo vážnych problémoch potom, ako Andrej Danko počas víkendu skritizoval viacerých ministrov Hlasu. Tí ho však obvinili z klamstiev a ostro sa proti jeho kritike ohradili. Vzájomné rozbroje pritom obe strany riešia odkazmi cez médiá. Premiér Robert Fico ešte včera tento konflikt zľahčoval slovami, že v „každej rodine sú problémy, no každý má každého rád.“