Nová vychytávka nahradí vaše peňaženky. SÚŤAŽTE o dizajnový platobný náramok!

Platobné náramky od mBank. (Zdroj: mBank)

Po úspešnej vlne platobných prsteňoch prišla digitálna banka mBank na trh s ďalšou novinkou! Platobné náramky Niceboy ONE Infinity by Furiosa, ktoré fungujú iba s kartou Mastercard a účtom mBank, v sebe spájajú maximálnu praktickosť a výnimočný dizajn. Pri platení nemusíte pri sebe nosiť ani kartu, či telefón, náramok funguje aj bez nich. Preto ho môžete nosiť kdekoľvek, aj keď si so sebou neberiete vôbec nič.

Vybrať si môžete až zo siedmich dizajnov platobného náramku. (Zdroj: Niceboy)

Funguje vždy a všade, aj bez internetu

Netreba ho zapínať, či vypínať, funguje automaticky, a to aj bez prístupu na internet. Pri platení ho jednoducho priložíte k terminálu, rovnako ako prsteň, hodinky či telefón. Jeho praktickosť spočíva najmä v tom, že sa s ním jednoducho manipuluje, preto ho môžete nosiť na nákupy, do reštaurácií, na výlety či šport. Inovátori mysleli aj na bezpečnosť. Náramok využíva bezpečnostné tokeny, preto neukladá údaje o platobnej karte. Nemusíte sa preto obávať, každá transakcia je chránená.

Tmavá verzia platobného náramku mBank. (Zdroj: mBank)

Módny doplnok, ktorý zaplatí za vás

Líder v platobných inováciách mBank, v spolupráci s partnermi Mastercard a Niceboy, si dal skutočne záležať na dizajne platobného náramku. Na rozdiel od platobných hodiniek, ktoré neponúkajú toľko možností a nie sú také štýlové, tento náramok dokonale ladí s každým outfitom – či už ste oblečený na bežný deň alebo spoločenskú akciu. Ocenia ho nielen dámy, ktorým poskytne elegantný doplnok k večerným šatám. Náramok je totiž vyrobený z najkvalitnejších polodrahokamov a minerálnych kameňov pričom dominantným je hladký kamienok ukrývajúci platobnú technológiu. Vybrať si môžete až zo siedmich dizajnov v rôznych veľkostiach. K dispozícii sú teda rôzne varianty, či už konzervatívnejší v tmavých tónoch sivej a čiernej, alebo verzie v pastelových farbách s pozlátenými detailmi.

Platobné náramky sú v rôznych prevedeniach a veľkostiach. (Zdroj: mBank)

Páči sa vám táto novinka? Môže byť vaša! Stačí, ak odpoviete na súťažnú otázku a vyplníte svoje kontaktné údaje. Zo všetkých súťažiacich vyžrebujeme troch, ktorí dostanú platobný náramok podľa svojho výberu.

Získajte platobný náramok od mBank

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou mBank.