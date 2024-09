MIMORIADNE Premiér sa na Úrade vlády stretol s lídrami opozície! PRVÉ reakcie: Ostrý Šimečka, svoje povedal aj Fico

Stretnutie predstaviteľov opozičných strán s premiérom Robertom Ficom na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Netradičný krok premiéra Roberta Fica. Na Úrade vlády sa v urorok stretol s lídrami opozičných strán, aby spolu za zatvorenými dverami hovorili o konsolidácii verejných financií. Balíček opatrení za zhruba 2,6 milardy eur už síce vláda schválila, no odklepnúť ho musia ešte poslanci v parlamente. Čoraz viac sa pritom hovorí o tom, že jednotlivé opatrenia by sa mali ešte meniť.

Po stretnutí sme si vypočuli dve rôzne verzie toho, čo sa za zatvorenými dverami dialo. Najskôr si slovo zobrala opozícia. Šéf PS Michal Šimečka povedal, že vláda podľa neho nemala reálny záujem konzultovať s opozíciou konsolidačné opatrenia. „Žiadna z našich požiadaviek, pokiaľ ide o šetrenie, nebola prijatá,“ povedal. Vládou navrhnuté konsolidačné opatrenia podporiť nemienia ani po stretnutí.

Naopak, Šimečka Ficovi predstavil ich šesť konkrétnych požiadaviek, v ktorom mu radí, čo má robiť. „Nech začne znižovaním platov vo vláde a nech sa vzdá svojej renty. Nech začne šetriť na ministerstvách. Nech konečne povie, aká je finálna podoba balíčka, už ho mení ako Matovič covidové opatrenia. Nech povie ľuďom pravdu, prečo z ich peňaženiek vyberá o miliardu eur viac, ako bol plán. Nech ľuďom ukáže prepočty, koľko stoviek a tisícok eur to bude každého z nich stáť. A nech odvolá ministerku Dolinkovú, ktorá počas Ficovej drahoty necháva skolabovať slovenské zdravotníctvo,“ odkázal.

Aj KDH na stretnutí predstavilo svoje opatrenia – v ich prípade ich bolo konkrétne päť. Bolo medzi nimi napríklad zníženie počtu zamestnancov vo verejnom sektore či zlepšenie výberu daní. Šéf KDH Milan Majerský verí, že si ich premiér osvojí. „Vypočuli sme sa navzájom, loptička je teraz na ich strane,“ uviedol. Prijať pozvanie podľa neho malo zmysel.

Robert Fico označil vzájomné stretnutie tiež za dôležité a PS aj KDH poďakoval, no opozíciu zároveň skritizoval. Ku konsolidácii vraj od nich nepočul nič konkrétne. Suma, ktorá by sa ušetrila pri prepúšťaní štátnych zamestnancov by bola len minimálna a ku konsolidácii by prispela len málo.

V konsolidačnom balíčku by sa však mohli udiať aj zmeny. Tie by sa mohli týkať konkrétne DPH na knihy, ktorá má podľa pôvodného návrhu vzrásť z 10 na 23%, ako aj ubytovania, na ktoré nemá platiť 5% DPH, pretože bola prenesená na gastrosektor.

Fico však tiež povedal, že problém so zmrazením platov členov vlády a poslancov nemá. Dokonca povedal, že išlo o jediné konkrétne opatrenia, s ktorým opozícia na stretnutie prišla. Zároveň však povedal, že by sa tým ušetrili len dva milióny eur.

Pozvanie na Úrad vlády poslal Fico v pondelok opozičným stranám PS, SaS a KDH. „Vyslovujem presvedčenie, že konsolidácia verejných financií je nevyhnutnosťou, na ktorej sa zhodnú nielen všetky parlamentné politické strany, ale aj sociálni partneri. Na druhej strane s plnou vážnosťou vnímam, že na obsah konsolidácie existujú rozdielne názory a a vaša strana patrí medzi kritických oponentov,“ písal v pozvánke.

SaS však pozvanie odmietla. KDH ako aj PS sa však rozhodli na stretnutie s premiérom prísť. Za Progresívne Slovensko prišiel predseda strany Michal Šimečka a Štefan Kišš, za KDH predseda hnutia Milan Majerský a Jozef Hajko. Prítomný je aj minister financí Ladislav Kamenický (Smer-SSD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SSD).

Šimečka so stretnutím problém nemá

Michal Šimečka ešte pred tým, ako vošiel do budovy Úradu vlády povedal, že je to priehľadná hra Roberta Fica. "Vláda nechcela konzultovať s opozíciou novelu trestného zákona. Nechcela konzultovať ani rušenie RTVS. Odmietli sa stretnúť s opozíciou dokonca aj po bezprecedentnom atentáte na premiéra, keď také stretnutie chceli organizovať prezidentka Čaputová s prezidentom Pellegrinim. Riešia iba seba, kašlú na občanov aj na dialóg," povedal.

Predseda PS Michal Šimečka pred stretnutím s premiérom na Úrade vlády SR (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

"Zrazu Robert Fico prichádza s návrhom na stretnutie - teraz, keď ide zvyšovať dane a celý plán sa mu rozpadá v koaličných hádkach. Jeho zámer bol jasný - hodiť zodpovednosť na opozíciu, že ani nevie prísť na stretnutie, a prekryť tým vlastnú neschopnosť. Robert Fico si zrejme myslel, že mu na túto pascu skočíme a na stretnutie ako Progresívne Slovensko neprídeme. Vykrikoval by nám to najbližšie tri roky. Ale máme už dosť skúseností, aby sme mu takú radosť neurobili," dodal Šimečka. Na stretnutí mu chce povedať svoj názor na "jeho asociálnu konsolidáciu." "Necítim žiadny hnev ani zášť a nemám problém sa s Robertom Ficom stretnúť," odkázal Šimečka.

"Robert Fico nám ponúkol priestor. My ho využijeme na to, aby sme jemu aj celej verejnosti povedali naše výhrady. Celé Slovensko potrebuje vedieť, že táto vláda si zvýšila platy, rozdala renty a ľuďom ide zvýšiť dane a poplatky, čo bude priemernú rodinu stáť 1000 eur ročne," povedal. Vláda podľa neho nie je schopná šetriť na sebe, urobiť náročnejšie rozhodnutia, ani ponúknuť víziu.

"Poviem transparentne dopredu všetko tak, ako to zaznie o pár minút aj na samotnom stretnutí. Dopredu hovoríme, že nebudeme ani nijako asistovať pri jeho asociálnom balíčku, ani nebudeme vyjednávať o jednotlivých položkách - na zmysluplnú diskusiu bol čas pred mesiacmi. Teraz už je návrh schválený vládou a smeruje do parlamentu, kde sa o ňom má diskutovať. Tam zaznejú aj naše návrhy a riešenia," dodal.

SaS zopakovala, prečo odmietla prísť

Opozičná SaS považuje pozvanie premiéra Roberta Fica za falošné a pokrytecké. SaS nechce s Ficom diskutovať za zatvorenými dverami. Svoje výhrady voči konsolidačnému balíčku bude adresovať verejne v pléne Národnej rady SR. Strana zdôrazňuje, že balíček bol už schválený na vláde a má sa o ňom rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Fico musí podľa SaS prevziať plnú zodpovednosť za rozkladajúci sa štát a vyššie dane. "Nemáme sa s premiérom o čom baviť. Konsolidačné opatrenia, za nás 'zdieračské' pre ľudí, boli už schválené minulý týždeň na vláde. Podľa informácií z národnej rady budeme o týchto opatreniach rokovať tento týždeň alebo budúci týždeň v utorok (1. 10.). Tam sme pripravení viesť diskusiu," uviedol na utorkovej tlačovej konferencii predseda strany Branislav Gröhling. Pripomenul, že Fico sa odmietol s opozíciou rozprávať, keď predkladal novelu trestných kódexov, keď sa rušil Úrad špeciálnej prokuratúry, ale aj vtedy, keď sa zvyšovali platy členom vlády.

Gröhling zdôraznil, že vláda o svojich návrhoch s nikým nerokovala, nechcú preto Ficovi robiť kulisy. "Reálne na svojej koži pociťujú nálady verejnosti," dodal s tým, že teraz má už konsolidačný balíček v rukách parlament. SaS žiada od koalície riadnu rozpravu v parlamente v normálnych časoch, kde dostane opozícia priestor.

Jednou z najväčších chýb konsolidačného balíčka je podľa poslanca Mariána Viskupiča (SaS), že nevytvára žiadne impulzy pre investície zo súkromného sektora a zahraničia. Dáva takisto extrémne málo času na jeho implementáciu. Dodal, že vláda nemá žiadnu ambíciu šetriť, napríklad pri zamestnancoch štátnej správy.