Prvé reakcie na nové konsolidačné opatrenia: Podľa Sas najviac zaplatia občania! KDH volá po legislatíve na ochranu života

BRATISLAVA - Štát vyberie po zavedení nových konsolidačných opatrení menej, ako naplánoval. Najviac by pritom mali zaplatiť občania Slovenska, ktorí budú novými opatreniami postihnutí najviac. Uviedol to v utorok podpredseda opozičnej strany SaS Marián Viskupič.

"Každý jeden občan zaplatí viac na daniach, na odvodoch, na poplatkoch. Ak štát vyrába nové dane pre firmy, nové odvody, nové poplatky pre firmy, a, bohužiaľ, táto vláda ich v prezentovanom materiáli vyrobila dosť, jednoducho drvivá väčšina týchto dodatočných nákladov sa prenesie na ľudí. Bežne odhady hovoria, že 80 % nákladov, ktoré akokoľvek vyrobíte pre firmy, tak sa jednoducho prenesú na ich spotrebiteľov, to znamená na občanov tejto krajiny," povedal Viskupič.

Ten ďalej uviedol, že jediným šetrením finančných prostriedkov zo strany štátu je plánované prepúšťanie štátnych úradníkov, ktorým by malo Slovensko ušetriť približne 124 miliónov eur z celkovej sumy takmer 2,7 miliardy eur. Vláda by pritom mala zvažovať prepustenie približne 5000 štátnych zamestnancov.

Podľa Viskupiča majú opatrenia negatívny vplyv na vývoj domácej ekonomiky

Väčšina z týchto opatrení má podľa Viskupiča negatívny vplyv na vývoj domácej ekonomiky, pričom by malo dôjsť k zabrzdeniu slovenského hospodárstva. Z dôvodu spomaleného ekonomického rastu by ani takto zvýšené dane a poplatky nemali priniesť pre štát toľko finančných prostriedkov, ako v súčasnosti predpokladá vláda. "Som presvedčený, že sa reálne vyberie určite menej, ako si vláda naplánovala. Toto bude jednoducho ťažký úder pre našu ekonomiku, ťažký úder pre jej konkurencieschopnosť, ťažký úder pre každého jedného podnikateľa," dodal podpredseda SaS.

Vládna koalícia v utorok predstavila balík opatrení, ktoré majú zabezpečiť konsolidáciu verejných financií na úrovni 2,6 až 2,7 miliardy eur. Vďaka tomu má deficit budúci rok klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu. Súčasťou konsolidácie je zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty na 23 % a zároveň pokles jej zníženej sadzby na 5 %, ale aj zavedenie dane z finančných transakcií pre firmy či zvýšenie firemnej dane od určitej výšky príjmu.

KDH vyzýva vládu, aby dotácie šli aj organizáciám ochraňujúcim ľudský život

Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby dotácie na ochranu ľudských práv smerovala aj organizáciám, ktoré sa zasadzujú o ochranu ľudského života. Avizuje takisto prípravu legislatívy v tejto oblasti. Predstavitelia KDH o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii. "Vyzývame vládu, aby tak ako vydáva rôzne granty na ochranu ľudských práv, tak tieto granty viazala a nasmerovala na organizácie, ktoré reálne ochraňujú ľudský život od počatia. Ochrana nenarodeného dieťaťa a pomoc pre matky musia byť prioritou. Musíme vrátiť úctu a podporu ženám, ktoré sa v tehotenstve nachádzajú v zložitej životnej situácii," uviedla poslankyňa Andrea Turčanová (KDH).

KDH takisto vyzvalo vládu, aby investovala do pomoci tehotným ženám. "Môže to urobiť viacerými spôsobmi, napríklad v pôvodnom zákone o sociálnej pomoci, ktorý platil do roku 2008, boli zadefinované domovy pre osamelých rodičov," skonštatovala Turčanová. Dodala, že domovy pre osamelých rodičov zo zákona vypadli. "Pritom aj štatistiky ukazujú, že poskytovali skvelú pomoc," dodala s tým, že je to cesta, ako zastaviť mnohé, aj nechcené ukončenia tehotenstiev.

Šéf KDH Milan Majerský zdôraznil, že ochrana ľudského života od počatia po prirodzenú smrť je v DNA hnutia. Nejde o podľa neho o náboženskú tému, ale o "hlboko ľudskú tému". Dodal, že právo na život je základným ľudským právom. "Uvedomujeme si aj to, že v tejto oblasti treba niečo urobiť, a tým niečím je aj prijatie legislatívy na ochranu ľudského života, takej legislatívy, ktorá by pomohla zmierniť naozaj stále vysokú potratovosť," povedal s tým, že KDH chce postupne pripravovať legislatívu v tejto oblasti. Konkrétne návrhy nepredstavil. KDH takisto vyjadrilo podporu Národnému pochodu za život, ktorý sa bude konať v nedeľu (22. 9.) v Košiciach.