AKTUÁLNE Martina Holečková končí v KDH! Poslankyňa prehovorila o dôvodoch, odkaz vedeniu hnutia

BRATISLAVA – To, o čom sa špekulovalo v kuloároch, sa stalo pravdou. Poslankyňa Martina Holečková definitívne končí v KDH. Svoj odchod z hnutia odôvodnila rozdielnymi pohľadmi na zásadné otázky. Podľa vlastných slov prestala krokom strany rozumieť.

„Do KDH som vstúpila v časoch, kedy vedenie strany jasne vedelo, čo chce dosiahnuť, proti komu strana stojí a kto sú jej potenciálni partneri. Práci pre KDH som venovala viac ako 8 rokov a nášmu boju za lepšie Slovensko som verila. Ďalej to však už nejde,“ uviedla Holečková.

Svojim spolustraníkom poďakovala za spoluprácu a dlhoročnú podporu. „Naše pohľady na zásadné otázky sa však začali rozchádzať. Nedokážem ďalej pôsobiť v strane, ktorej krokom som prestala rozumieť. Nedokážem pravdivo a čestne hájiť záujmy, s ktorými nie som stotožnená. Mojim cieľom nikdy nebolo KDH škodiť či rozbíjať jeho jednotu, preto som sa po dlhom uvažovaní rozhodla skončiť svoje pôsobenie v KDH a tým pádom umožniť, aby KDH mohlo jednotne presadzovať politiku a stratégiu, ktorej verí,“ tvrdí.

Poukázala na to, že sa snažila prinášať témy a riešenia, ktoré voličov zaujímajú a s ktorými KDH išlo do parlamentných volieb. „Za všetky tieto kroky a poctivú opozičnú politiku som si od vedenia KDH vyslúžila kritiku a obvinenia z individualizmu,“ skonštatovala. "Nechcem však odchádzať v zlom, preto považujem za dobré, keď sa naše cesty rozídu teraz. Do budúcnosti prajem hnutiu a jeho predstaviteľom mnoho prezieravých a rozumných krokov,“ dodala.

O svojej politickej budúcnosti chce informovať v najbližších týždňoch. Aj naďalej bude pôsobiť v parlamente ako poslankyňa.

Hnutie ju verejne kritizovalo

O možnom odchode Martiny Holečkovej z KDH sa špekulovalo už ldhší čas. Tieto špekulácie ešte zosilneli potom, ako predseda hnutia Milan Majerský minulý týždeň verejne priamo na brífingu skritizoval Holečkovú. Tá prišla s návrhom, aby rozhodnutie o prerušení výkonu trestu odňatia slobody na základe návrhu ministra spravodlivosti bolo povinne preskúmané súdom. Argumentovala okrem iného aj tým, že sa inšpirovala v susednej Českej republike a zákon tiež konzultovala s viacerými trestnými právnikmi. Predseda KDH ale označil návrh za neodborný a nekompetentný.

"Martina Holečková sa rozhodla opustiť Kresťanskodemokratické hnutie. Je to jej slobodné rozhodnutie a my ho rešpektujeme. Chceli by sme jej poďakovať za čas, ktorý strávila v našich radoch. KDH je hodnotovo jasne vyprofilovaná konzervatívna strana, ktorá 34 rokov nemenne presadzuje overené hodnoty. Zasadzujeme sa za ochranu dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť a o pomoc slabším. Dôrazne bojujeme proti korupcii, nebezpečným ideológiám ohrozujúcim demokraciu a chránime suverenitu Slovenskej republiky v hodnotových otázkach doma aj v Bruseli. Ak pani M. Holečková nie je stotožnená s týmito hodnotami kresťanskej demokracie, chápeme jej rozhodnutie opustiť rady KDH," uviedlo hnutie.

"Na druhej strane dúfame, že so svojím mandátom, ktorý získala od voličov vážiacich si tieto hodnoty, naloží zodpovedne. Prajeme Martine všetko najlepšie v jej budúcich aktivitách a veríme, že každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku, aj keď sa naše cesty rozdelili," dodali v KDH.