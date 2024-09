Štát škodí sám sebe, ľudia prichádzajú o vysoké sumy: Na TOMTO zákone prerábame milióny! Ostrá kritika odborníka

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Pracujúci nemusia čakať, kým dosiahnu vek odchodu do riadneho starobného dôchodku. Zvoliť si môžu aj predčasný dôchodok. Tisíce ľudí túto možnosť využilo najmä koncom minulého roka, keďže po legislatívnych zmenách sa im naskytla viac ako výhodná príležitosť a to aj napriek tomu, že mnohí mali chuť aj silu pracovať aj popri poberaní penzie. To však nemohli. Má to totiž háčik. Pracovať za plnú mzdu a súčasne poberať predčasný dôchodok im totiž zákon neumožňuje. Podľa odborníka na sociálnu politiku Jozefa Mihála však štát takto škodí samému sebe.