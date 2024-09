Ceny palív naďalej pokorujú rekordy: Ďalší pokles! Budeme tankovať najlacnejšie palivá za posledné roky?

(Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Aktuálne ceny palív sa opäť mierne upravili smerom nadol. Na Slovnafte stojí aktuálne liter benzínu 1,517 eura za liter, nafta 1,435 eura za liter. O trošku vyššie ceny sú na čerpačke Shell, a to 1,519 eura za liter benzínu a 1,439 eura za liter nafty. Najvyššie ceny sú na čerpačke OMV, a to 1,549 eura za liter benzínu a 1,489 eura za liter nafty. Najlacnejšie tankujeme na benzínke Orlen, a to 1,389 eura za liter nafty a 1,472 eura za liter benzínu. V prípade benzínky Slovnaft ide o pokles cien o 2 centy v prípade benzínu a 15 centov v prípade nafty. Na čerpačke Shell to sú 2 centy v prípade nafty a 1 cent v prípade benzínu.

Zlacňovanie aj na konci prázdnin

Pohonné látky v závere prázdnin znova zlacneli, aktuálne v priemere o dva centy. Medziročne boli ich ceny nižšie o viac ako 10 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 35. týždňa 2024 zaznamenali opätovné zníženie. Ceny benzínov aj nafty od úvodu školských prázdnin pozvoľna klesali. Benzíny sa predávali za ceny z januára 2024, nafta za najnižšiu cenu za posledných 13 mesiacov (od júla minulého roka).

Cena benzínu 98 počas 35. týždňa bola na hodnote 1,737 eura za liter, oproti poslednému týždňu klesla o 1,7 centa. Benzín 95 bol na úrovni 1,529 eura, medzitýždenne zlacnel o dva centy. Motorová nafta sa predávala za 1,443 eura za liter, v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zlacnela o 1,6 centa. Ceny plynov ostali medzitýždenne takmer na rovnakých hodnotách. Kilogram stlačeného zemného plynu (CNG) stál 1,602 eura, skvapalnený ropný plyn (LPG) sa predával za 0,719 eura za liter.

Cena skvapalneného zemného plynu (LNG) bola na úrovni 1,662 eura za kilogram, oproti predchádzajúcemu týždňu zdražel o 2,5 centa. Priemerná cena motorovej nafty bola v 35. týždni medziročne nižšia o 11,9 %, 95-oktánový benzín bol lacnejší o 11,1 % a cena 98- oktánového benzínu bola medziročne nižšia o 9,2 %. Cena LNG bola vyššia o 18,5 %, LPG zdražel o 3,6 % a CNG stál oproti vlaňajšku viac o 0,1 %.

Analytik: Čaká nás ďalšie zlacňovanie

Na to, čo nás čaká najbližšie obdobie, sme sa pýtali komoditného analytika Borisa Tomčiaka zo spoločnosti Finlord. Pre motoristov má dobré správy. Ako uviedol, do polovice septembra sa ešte ceny znížia o približne 4 centy na liter. "Dôvodom je prepad cien ropy a veľkoobchodných marží. Na trhu je dostatok ropy. Spotreba v Číne je nižšia oproti predpokladom. V lete tu dokonca bola spotreba o 3 % nižšia oproti minulému roku. OPEC bude musieť predĺžiť súčasnú zníženú úroveň ťažby a plánovaný rast jeho produkcie od októbra by nemal nastať. Cena ropy a pohonných hmôt je už ale pomerne nízka, čo podporí hospodársky rast. V druhej polovici septembra očakávame stabilizáciu cien a potom by mali ceny stagnovať," napísal pre Topky.sk

Motoristov a Slovákov vystrašili informácie o uzatvorení ropovodu Družba ukrajinskou stranou od 1. januára budúceho roku. Tomčiak vysvetlil, že po zatvorení ropovodu Družba je možné dovážať ropovodom Adria z Chorvátska. Avšak, prepravné poplatky sú u ropovodu Adria vyššie, ale na celkovú cenu to má malý vplyv. "Zdraženie palív by v dôsledku tejto udalosti nenastalo. Dôležitejší bude globálny vývoj cien ropy. OPEC bude v najbližších mesiacoch pokračovať vo svojej snahe o zvýšenie cien nad 90 USD za barel. Je možné, že kvôli tomu v zime budú ceny palív rásť," uzatvoril.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček poukázal na to, že aj keď ceny palív opäť klesli, naďalej máme najdrahší benzín spomedzi všetkých susedov. "V porovnaní s okolitými krajinami tankujeme s výnimkou Rakúska najdrahší benzín, naopak najlacnejšiu naftu s výnimkou Česka. Ceny benzínu sú u nás priemerne o 14 centov lacnejšie ako v EÚ a o 19 centov ako v krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 11 centov ako v EÚ, resp. o 13 centov v porovnaní s eurozónou," upozornil. Ako vysvetlil, správy z USA, ako najväčšieho spotrebiteľa ropy na svete, sú pozitívnejšie, ako sa predpokladalo.

(Zdroj: 365.bank)

"Najnovšie ekonomické údaje v USA poskytli pozitívnejší obraz o stave americkej ekonomiky, a to v prostredí očakávaného znižovania sadzieb FED už budúci týždeň, ktorý by mal podporovať ekonomickú aktivitu a dopyt po rope. Rovnaké očakávania sú aj v eurozóne, kde by znižovanie sadzieb ECB malo stimulovať rast spotreby palív. Krajiny OPEC+ súhlasili s odložením plánovaného zvýšenia ťažby ropy na október a november, pričom kartel je pripravený v prípade potreby zvyšovanie ďalej pozastaviť," konštatoval Boháček. Podľa jeho slov je preto, vzhľadom na nastavenie faktov, pravdepodobná rastová korekcia cien ropy. To by sa mohli opäť premietnuť v lacnejších palivách na Slovensku.

"Pri palivách, sme rovnaký klesajúci vývoj videli aj na burze v Rotterdame, kde klesajú najmä ceny benzínov. Výhľad pre ceny benzínov a nafty je na Slovensku v najbližšom týždni-dvoch veľmi priaznivý pre motoristov a očakávame, že nebude problém tankovať liter benzínu za menej ako €1,5 a cena nafty by sa mohla znížiť pod €1,4. V najbližšom období tak budeme tankovať najlacnejšie od začiatku roku 2022," uviedol na záver.