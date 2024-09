Premiér otvoril kľúčové témy: Plánoval po atentáte odchod z politiky? Vyjadril sa aj k novým cenám plynu

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Situácia s obsadením postu predsedu Národnej rady (NR) SR sa môže dostať až tak ďaleko, že buď sa stane novým predsedom šéf SNS Andrej Danko, alebo bude parlament do konca volebného obdobia viesť naďalej podpredseda NR SR Peter Žiga (Hlas-SD). Skonštatoval to premiér Robert Fico (Smer-SD) v diskusnej relácii Rádia Slovensko Sobotné dialógy. Fico podporuje Danka na tento post, no k voľbe v parlamente nedôjde, kým v koalícii nebude stopercentná dohoda, že sa predsedu podarí zvoliť. Premiér potvrdil, že nový šéf parlamentu sa na septembrovej schôdzi voliť nebude.

"Vyzerá to tak, že buď bude predsedom Národnej rady Andrej Danko, alebo Peter Žiga zostane až do konca tohto volebného obdobia povereným predsedom NR SR. Možno až tak ďaleko sa dostaneme v nejakom okamihu," vyhlásil Fico. Nevidí dôvod na rekonštrukciu vlády v záujme dohody na novom predsedovi NR SR.

archívne video

Predseda vlády SR Robert Fico na návšteve v Handlovej (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Fico podporuje kandidatúru Danka

Fico podporuje kandidatúru Danka, ale len vtedy, ak bude dohoda. Parlament bude podľa neho voliť predsedu NR SR len vtedy, ak bude "krvou podpísaná" dohoda. "Ak sa dohodne SNS s Hlasom na nejakých podmienkach, že to bude niekto iný ako Andrej Danko, budem takúto dohodu rešpektovať," povedal.

Predseda vlády zopakoval, že podporuje myšlienku, aby bol predsedom parlamentu šéf koaličnej strany, teda Danko. Zdôraznil, že Peter Pellegrini bol za prezidenta zvolený ako kandidát vládnej koalície. Rešpektuje aj to, čo píše koaličná zmluva.

Časové ultimátum v otázke voľby šéfa NR SR Fico koalícii nedáva. "Táto téma pre mňa v tomto okamihu neexistuje," povedal s tým, že treba riešiť najprv konsolidáciu či prípravu štátneho rozpočtu. Zdôraznil, že chod parlamentu je zabezpečený.

Rozmýšľal nad odchodom?

Fico sa v relácii vyjadril aj k tomu, či rozmýšľal nad odchodom z politiky po atentáte na jeho osobu z 15. mája tohto roku. Jeho najväčším cieľom ale bolo, aby sa čo najskôr dostal zo zranení, ktoré mu atentátnik Juraj Cintula spôsobil. "Politické kolená ma nebolia a musíte uznať, že stále som na čele strany, ktorá je úspešná," uviedol Fico.

Potrebné hlasy na odvolávanie

Bez poslancov Národnej rady (NR) SR za Hlas-SD sa nedá otvoriť rokovanie parlamentu o odvolávaní podpredsedu NR SR Michala Šimečku (PS) z funkcie. Tvrdí to premiér Robert Fico (Smer-SD). V diskusnej relácii Sobotné dialógy dodal, že všetko má v rukách Hlas-SD. Koalícia totiž nemá bez Hlasu-SD dosť poslancov na to, aby sa schôdza otvorila.

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Hlas musí povedať, či chce, aby Šimečka odišiel z funkcie," povedal Fico s tým, že Hlas-SD zatiaľ vytvára na Šimečku tlak, aby odstúpil sám bez odvolávania v parlamente. Keďže šéf PS sa odísť nechystá, Hlas-SD sa podľa premiéra bude musieť rozhodnúť. "Je v rukách Hlasu, či Šimečka padne alebo nepadne," doplnil. "Čakáme, či Hlas otvorí schôdzu a potom, ako sa postaví k samotnému hlasovaniu," skonštatoval s tým, že Smer-SD má v parlamente 42 poslancov a SNS desať poslancov a potrebujú spolu 76 poslancov.

Fico zároveň odmietol, že by už bol pripravený legislatívny balík lex atentát 2. "Môžu byť rôzne úvahy, čo by tam malo byť. Ale môžem potvrdiť, že neexistuje žiadny koncept návrhu zákona. Dokonca neexistuje ani legislatívny zámer takéhoto zákona, preto je príliš predčasné o tomto návrhu čokoľvek povedať," ozrejmil. Prednosť majú podľa neho iné priority. Nemyslí si, že by boli schopní návrh predložiť v krátkom čase.

Nové ceny plynu sú vo hviezdach

Ťažko povedať, o koľko môže stúpnuť cena plynu od januára budúceho roka pre odberateľov na Slovensku. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). "To sa teraz dá takto ťažko povedať. My urobíme všetko preto, ak by aj došlo k nejakému navýšeniu (ceny), aby sme mali v konsolidačnom balíku peniaze, ktoré nám navýšenie umožnia kompenzovať," spresnil. Nevylúčil ani plošné energodotácie. "Nie, aj to je možno riešenie. Nie som nadšenec toho, aby sme znovu znižovali konkurencieschopnosť Slovenska tým, že budeme vďaka európskej politike platiť viac za plyn a ropu. Toto odmietam" podčiarkol.

(Zdroj: Getty Images)

"Ak sa dohodneme s Ukrajinou, že Ukrajina bude mať naďalej záujem, aby bola tranzitnou krajinou pre ropu a plyn, tak nevidím veľký tlak na zvyšovanie cien," zdôraznil premiér. Ukrajinci majú podľa neho záujem o tranzit plynu. "Napríklad Ukrajina je krajina, ktorá v nejakom okamihu bude produkovať toľko plynu z vlastných zdrojov, že ho bude môcť aj vyvážať. Prečo by oni zastavili tok (plynu) cez svoje územie, keď potom môžu na tom určitým spôsobom aj zarobiť," podotkol.

Zdrojom pri konsolidácii verejných financií môže byť podľa jeho slov napríklad daň z finančných transakcií. "Uvažujeme o dani z finančných transakcií, ktorá vyvolala toľko vzruchu. Opozícia si vymyslela, že sa táto daň má dotýkať aj ľudí, čo nie je pravda. To je napríklad jeden zo zdrojov, daň z finančných transakcií, ktorú by platili právnické osoby, finančné inštitúcie, kde vieme získať veľký objem peňazí. A potom sú to ďalšie, aj malé opatrenia, ktoré navrhuje ministerstvo financií," priblížil možné zdroje konsolidácie premiér.

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

"Kým však nie je dohodnutý konsolidačný balík 1,5 miliardy eur, tak nemôžeme predstaviť nič. Každá (z koaličných strán) má totiž nejakú predstavu, má právo prinášať do konsolidácie svoje postoje a svoje priority," doplnil premiér. V konsolidačnom balíku podľa jeho slov "určite bude niečo, čo budú ľudia kritizovať". Vláda pri konsolidácii musí podľa premiérových slov však citlivo rozmýšľať tak, aby sa nezasiahlo do sociálneho štandardu ľudí. Zrušenie 13. dôchodkov však odmietol. "Ako by to vyzeralo, tak my ich zavedieme a potom ich zrušíme?," dodal predseda vlády.