Zákulisné dohody v koalícii: Taraba potvrdil, že Danko odmietol post predsedu parlamentu! TOTO je dôvod

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlačová konferencia Tomáša Tarabu z Úradu vlády k aktuálnym témam (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

K návrhu malo prísť na minulotýždňovej koaličnej rade. Predseda SNS však podľa Tarabu takúto možnosť jednoznačne odmietol. "Týmto pádom, ak to má byť len v tejto rovine, že post za niektorý z rezortov, kde je nominant SNS, to považujem za uzavretú tému," zdôraznil Taraba. "My sme nešli niečo bartrovať, my sme išli do toho s tým, že je potrebné zohľadniť fakt, že Peter Pellegrini sa stal prezidentom aj vďaka hlasom voličov SNS," povedal.

Ak teda nemá existovať iná možnosť ako len výmena postu za rezort, SNS sa podľa Tarabu bude sústreďovať na svoju úlohu pri rokovaní o konsolidačnom balíčku.