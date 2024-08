Daňové zaťaženie výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie by sa malo znížiť

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Navrhovaná zmena zákona by mala od spotrebnej dane oslobodiť elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispieť k zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Subjekty by mali byť okrem povinnosti platenia dane oslobodené aj od preukazovania záruky pôvodu elektriny vyrobenej z OZE. Vyplýva to z návrhu, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložil koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD).