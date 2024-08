Príkladom SNP by sa mali inšpirovať dnešné elity na Slovensku, tvrdí Peter Pellegrini

Peter Pellegrini kladie veniec pri príležitosti osláv 80. výročia SNP (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

BANSKÁ BYSTRICA - Príkladom Slovenského národného povstania (SNP) by sa mali inšpirovať všetky dnešné spoločenské a politické elity na Slovensku. Prezident SR Peter Pellegrini to zdôraznil počas príhovoru v rámci osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici. Podčiarkol, že naši predkovia prekonali názorové rozdiely a začali doslova s vysťahovaním fašizmu z nášho územia. Poukázal aj na to, že nenávisť a názorové múry v súčasnosti rozdeľujú spoločnosť.