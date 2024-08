Pellegrini tlačí na koalíciu: Treba DEFINITÍVNE rozhodnúť o predsedovi parlamentu! Kedy sa stretne s Ficom?

Peter Žiga a Peter Pellegrini na spoločnom vyhlásení. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Vládna koalícia musí definitívne vyriešiť problém so zvolením nového predsedu Národnej rady (NR) SR. Apeluje na to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý o tom informoval po pondelkovom stretnutí s podpredsedom NR SR Petrom Žigom (Hlas-SD), ktorý je poverený riadením parlamentu. V pondelok predstúpili pred médiami v spoločnom vyhlásení, kde prezradil aj to, kedy sa stretne s premiérom.

Pellegrini tlačí na koalíciu a žiada vyriešiť problém so zvolením nového predsedu NR SR. "Prichádza čas, kedy treba definitívne rozhodnúť problém s vymenovaním a zvolením nového predsedu Národnej rady SR. Ak je politické napätie, tak treba jednoducho hľadať rozuzlenie tohto problému a neodkladať ho na neurčito, pretože to neprospieva k stabilite, a myslím si, že vládna koalícia musí byť schopná nájsť spôsob riešenia tejto situácie," vyhlásil prezident. On z funkcie prezidenta do toho zasahovať nebude.

Podotkol, že rešpektuje výsledky parlamentných volieb a nebude do procesu zasahovať ani naznačovať, ako by mal vyzerať výsledok. Parlament podľa jeho slov plnohodnotne vykonáva svoju funkciu aj teraz, "ale pre vyslanie signálu stability a schopnosti koalície nachádzať konsenzus by bolo dobré vyriešiť aj túto personálnu otázku," doplnil. „Žiadna funkcia či v parlamente či vo vláde však nie je spojená s konkrétnym menom,“ uviedol.

"Pán predseda, poverený riadením parlamentu, ma uistil, že za akýchkoľvek scenárov celého politického vývoja a súbojov medzi koalíciou a opozíciou existujú spôsoby, ako zachovať funkčnosť a chod zákonodarného zboru," povedal s tým, že koalícia musí byť schopná nájsť spôsob riešenia tejto situácie.

Informoval sa u Žigu o tom, aký program je naplávaný na aktuálnu schôdzu NR SR. Apeloval na poslancov, aby prijímali zákony, ktoré budú riešiť skutočné problémy ľudí. Podľa neho sa poslanci v ostatnom období zaoberali „banálnymi problémami“. "Slovenská republika má pred sebou závažnejšie problémy v oblasti hospodárstva, ekonomiky, sociálnych vecí, zdravotníctva, školstva, to sú všetko výzvy, kde občania Slovenskej republiky očakávajú od vlády aj od parlamentu skutočné riešenia," skonštatoval.

Zároveň zdôraznil, že bez ohľadu na akékoľvek politické súboje opozície a koalície musia pomery v NR SR v hrubých rysoch rešpektovať výsledok parlamentných volieb. "Na druhej strane však platí, že žiadna funkcia, či v Národnej rade, v parlamente, vo vláde a v iných orgánov, nie je viazaná na konkrétne meno, ale apeloval som na pána povereného predsedu, aby sme dodržiavali minimálne rozloženie síl a nejaké parciálne a proporčné zastúpenie jednotlivých politických strán v orgánoch," priblížil prezident.

Dočasne poverený predseda parlamentu Žiga v súčasnosti nepredpokladá, že by sa mala otvárať koaličná zmluva kvôli novému predsedovi NR SR. Problémy s koaličnou stranou SNS podľa jeho slov nie sú, o čom svedčí aj prijímanie zákonov v parlamente.

S premiérom sa Pellegrini stretne v utorok

Prezident okrem toho informoval, že v utorok (27. 8.) o 14.00 h sa v Prezidentskom paláci stretne s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) po jeho návrate zo služobnej cesty z Normandie. Následne bude pokračovať v stretnutiach s predsedami koaličných parlamentných strán. Po nich sa stretne aj s predsedami opozičných strán a aj s ministrami v reakcii na aktuálnu situáciu. Uvádza, že účelom jeho stretnutí s najvyššími predstaviteľmi politického života nie je zasahovať do fungovania a právomocí parlamentu a vlády SR. Chce byť však informovaný a dohliadať na to, ako fungujú a zabezpečujú chod jednotlivé ústavné orgány tohto štátu.

Zároveň uviedol, že by sa chcel vrátiť ku tradícii, ktorá u jeho predchodkyne Zuzany Čaputovej podľa jeho slov absentovala. "Chcem, aby sme sa v pravidelných intervaloch, k zásadným otázkam domácej alebo zahraničnej politiky, stretávali za okrúhlym stolom na úrovni troch najvyšších ústavných činiteľov tak, ako sa to v demokratickej krajine patrí," vyhlásil. Pellegrini zároveň avizuje, že ešte do konca roka predstúpi pred NR SR so správou o stave republiky.