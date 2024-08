Rošády v parlamente: V Matovičovom hnutí končí poslanec Tankó! Boxer prezradil DÔVODY odchodu

Z Matovičovho hnutia odchádza poslanec Viliam Takó (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR Viliam Tankó v utorok oznámil, že končí v hnutí Slovensko, Za ľudí, KÚ. Pôsobiť bude ako nezaradený poslanec. Informoval o tom hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Potvrdil to aj samotný poslanec, ktorý hovorí, že nevstúpi do žiadnej koaličnej strany.

archívne video

Premiér: Pri šéfovi NRSR stále nie je riešenie, je to najmä na Hlase a SNS (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Slovenský reprezentant v boxe a poslanec Tankó už na najbližšej schôdzi NR SR nebude poslancom hnutia Slovensko. Pôsobiť má ako nezaradený poslanec. "Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ sa dohodol na ukončení členstva s poslancom NR SR Viliamom Tankóom," uviedol. Poďakoval mu za jeho prácu a poprial všetko dobré v pracovnom i súkromnom živote. "Veríme, že budeme aj naďalej viesť spoločný zápas za očistu Slovenska od korupcie a za pomoc rodinám," dodal hovorca.

Podľa slov Tankóa prebehol odchod z hnutia "korektne". Na sociálnej sieti prezradil dôvody, prečo odišiel z hnutia, na ktorej kandidátke bol v parlamentných voľbách a dostal sa do parlamentu. "Neodchádzam v zlom, avšak vzájomná spolupráca a koordinácia spoločného postupu ma jednoducho prinútila urobiť tento krok. Ciele a vízie, kvôli ktorým som do tohto hnutia vstupoval, sa míľovými krokmi vzdialili od ich naplnenia. Garantujem, že z hľadiska ďalšieho postupu nevstúpim do žiadnej strany či klubu strán vládnej koalície," uviedol vo vyjadrení. Kolegom z hnutia Slovensko praje všetko dobré a "istý politický reštart, aký potrebuje celá naša spoločnosť".